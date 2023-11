Jajak Pendapat NBC: Peringkat Biden Terburuk yang Pernah Ada 

US President Joe Biden addresses the CEO summit at the APEC Leaders' Week in San Francisco, California

IslamTimes - Peringkat dukungan terhadap Joe Biden telah mencapai titik terendah dalam masa kepresidenannya, dengan lebih dari separuh pemilih tidak senang dengan cara dia menangani konflik antara Hamas dan Zionis Israel, menurut jajak pendapat NBC News yang dirilis pada hari Minggu (19/11).

Hanya 40% warga AS yang percaya bahwa Presiden AS telah melakukan tugasnya dengan baik, dan 34% mendukung penanganannya terhadap konflik Hamas-Israel.Dengan waktu kurang dari satu tahun sebelum pemilihan presiden tahun 2024, hanya 40% pemilih Amerika yang menyetujui pekerjaan yang dilakukan Biden dalam jabatannya, dibandingkan dengan 57% yang tidak menyetujui kinerjanya, demikian temuan jajak pendapat tersebut. Meskipun tingkat dukungan terhadap Biden secara keseluruhan hanya turun 1% dibandingkan bulan September, terjadi pergeseran besar dalam dukungan di kalangan pemilih berusia 18 hingga 34 tahun, yang turun dari 46% menjadi 31%.Angka terendah lainnya bagi Biden adalah hanya 33% warga Amerika yang puas dengan kebijakan luar negerinya, turun dari 41% pada bulan September. Terkait konflik antara Hamas dan Zionis Israel, yang dimulai pada awal Oktober, hanya 34% yang menyetujui cara presiden AS menangani krisis ini, sementara 56% tidak setuju. Masyarakat berusia 18-34 tahun sekali lagi merupakan kelompok yang paling tidak senang dengan presiden mereka dalam masalah ini, dengan 70% mengatakan bahwa Biden melakukan pekerjaannya dengan buruk.Ahli jajak pendapat dari Partai Republik, Bill McInturff dari Public Opinion Strategies, mengatakan kepada NBC bahwa dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali kebijakan luar negeri berdampak besar pada lanskap politik dalam negeri Amerika, dan menyebut jajak pendapat tersebut “sangat menakjubkan.”Dengan latar belakang ini, Biden mendapati dirinya tertinggal dari mantan Presiden AS Donald Trump, yang secara luas dianggap sebagai saingan utamanya dalam pemilu mendatang. Berdasarkan jajak pendapat tersebut, 46% pemilih lebih memilih mendukung Trump sementara 44% lebih memilih Biden. Survei New York Times/Siena College baru-baru ini menemukan bahwa petahana saat ini berada di belakang Trump di lima dari enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran.Dalam beberapa minggu terakhir, pendekatan Biden terhadap konflik Hamas-Zionis Israel mendapat banyak kritik tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga oleh beberapa pejabat di pemerintahannya sendiri. Memo internal Departemen Luar Negeri yang diperoleh Axios pekan lalu, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 diplomat dan karyawan USAID, menuduh Biden “menyebarkan informasi yang salah” tentang konflik tersebut, mengklaim bahwa Zionis Israel melakukan “kejahatan perang” terhadap warga Palestina dan mendesak AS menyerukan gencatan senjata antara kedua pihak yang bertikai – sesuatu yang selama ini enggan dilakukan oleh Biden.[IT/r]