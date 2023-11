Pantan Penasihat: PM Inggris ingin ‘Membiarkan Orang Mati Saja’ 

UK Prime Minister Rishi Sunak, wanted the government to just let people die

IslamTimes - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak ingin pemerintah “membiarkan orang mati saja” dibandingkan memberlakukan lockdown nasional untuk kedua kalinya selama pandemi Covid-19, kata mantan kepala penasihat ilmiah London, Patrick Vallance, dalam penyelidikan resmi pemerintah mengenai Covid-19 pada hari Senin (20/11).

Rishi Sunak dan mantan PM Boris Johnson memiliki sikap laissez-faire terhadap pandemi virus corona, menurut Patrick VallanceBaik Sunak, yang menjabat sebagai kanselir pada saat itu, maupun PM Boris Johnson saat itu tidak mendukung penutupan perekonomian lagi dan menambah kehancuran finansial akibat lockdown pertama, menurut buku harian Vallance, yang disimpan oleh ilmuwan tersebut sebagai upaya untuk menjaga kesehatan selama pandemi.“Rishi berpikir biarkan saja orang mati dan itu tidak masalah. Ini semua terasa seperti kurangnya kepemimpinan,” tulisnya dalam catatan harian tertanggal 25 Oktober 2020 yang dilihat dari penyelidikan, yang bertugas menyelidiki tanggapan pemerintah terhadap pandemi ini.Sunak dilaporkan menyampaikan komentar tersebut saat bertemu dengan Johnson dan penasihat seniornya, Dominic Cummings, yang kemudian menyampaikan kata-katanya kepada Vallance. Cummings mendukung lockdown, dengan alasan bahwa yang terbaik adalah “melakukannya lebih cepat daripada terlambat,” meskipun Johnson menolaknya. Vallance menyesalkan “kurangnya kepemimpinan” di 10 Downing.Buku harian Vallance juga menuduh bahwa Sunak gagal berkonsultasi dengan para ilmuwan mengenai kampanye kontroversialnya ‘Eat Out to Help Out’ (Makan di Luar untuk Membantu) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian restoran di Inggris setelah lockdown pertama, meskipun terdapat risiko yang “jelas”.Meskipun Vallance bersikeras bahwa skema tersebut “sangat mungkin” telah meningkatkan jumlah infeksi Covid-19, Sunak mengklaim dalam pengajuan tertulis kepada penyelidikan bahwa dia tidak ingat adanya keberatan terhadap kebijakan tersebut pada saat itu. Namun, hal itu membuatnya mendapat julukan 'Dr. Kematian’ dari Angela McLean, yang saat itu menjabat sebagai kepala penasihat ilmiah di Departemen Pertahanan.Vallance mengecam pendekatan Johnson terhadap pandemi ini sebagai tindakan yang “gila,” dan menggambarkan sang perdana menteri sebagai “terobsesi dengan orang-orang lanjut usia yang menerima nasib mereka dan membiarkan generasi muda melanjutkan hidup dan perekonomian.” Johnson pada awalnya menentang kebijakan lockdown di Inggris karena virus corona sebelum dia jatuh sakit dan disebut-sebut menyebut virus tersebut sebagai “cara alami dalam menangani orang-orang lanjut usia.”Juru bicara Sunak menolak menjawab pertanyaan wartawan pada hari Senin (20/11) mengenai apakah dia telah membuat komentar kontroversial atau berkonsultasi dengan ilmuwan, dan berjanji untuk mengatasi kedua masalah tersebut ketika perdana menteri dipanggil untuk memberikan bukti sebelum penyelidikan.Johnson mengumumkan Penyelidikan Covid-19 Inggris pada tahun 2021 dan sidang dimulai awal tahun ini. Direncanakan untuk dijalankan hingga tahun 2026, program ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu terkait termasuk kesiapsiagaan pandemi, lockdown, mandat vaksin, dan intervensi kesehatan masyarakat lainnya, perawatan di rumah dan rumah sakit, serta program keuangan terkait. Covid-19 berkontribusi pada kematian lebih dari 220.000 orang di Inggris dan berdampak buruk pada perekonomiannya.[IT/r]