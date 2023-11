Pemerintah IndonesiaResmikan Plan untuk Transisi Energi Senilai Rp333 Triliun

Islam Times - Pemerintah Indonesia meresmikan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) 2023 untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP). Dokumen ini menggabungkan pembiayaan pemerintah dan swasta untuk mempercepat transisi energi di Indonesia melalui kesepakatan dengan negara-negara maju dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Menteri ESDM RI Arifin Tasrif menyampaikan terima kasih atas inisiatif negara sahabat dalam membangun kemitraan global transisi energi berkeadilan. Awalnya, komitmen pendanaan JETP mencapai 20 miliar dolar AS, namun kini meningkat menjadi 21,6 miliar dolar AS atau Rp333,5 triliun, dengan 11,6 miliar dolar AS dari dana publik IPG dan 10 miliar dolar AS dari bank internasional di Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).CIPP merinci skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas, dan mekanisme pembiayaan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah di sektor ketenagalistrikan berbasis energi hijau. CIPP juga mencakup peta jalan net zero emission hingga 2060, sejalan dengan komitmen transisi energi JETP yang lebih ambisius daripada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan Net Zero Emission (NZE) sektor energi. Target kondisional JETP termasuk pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada 2050.