Pesawat Tempur AS Membalas ‘Milisi yang Didukung Iran’

AC-130J Ghostrider

IslamTimes - Sebuah pesawat tempur Angkatan Udara AS menghancurkan sebuah kendaraan yang digunakan oleh milisi “yang didukung Iran” yang menembakkan rudal balistik ke pasukan Amerika di Irak, kata Pentagon pada hari Selasa (21/11).

Serangan tersebut merupakan yang pertama di Irak sejak konflik Israel-Gaza dimulai pada 7 OktoberPangkalan Udara Al-Asad dekat Bagdad terkena “rudal balistik jarak dekat,” melukai delapan tentara AS, kata wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan, menambahkan bahwa Ghostrider AC-130J sudah berada di udara dan melihat kendaraan tersebut dari jarak dekat dari mana rudal itu datang.“Mereka dapat mengambil tindakan karena mereka melihat para militan,” kata Singh pada konferensi pers Pentagon. “Mereka mampu mengawasi pergerakan para militan saat mereka masuk ke dalam kendaraan mereka. Itu sebabnya mereka mampu merespons.”Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), kapal tempur tersebut melakukan “serangan pertahanan diri” yang “mengakibatkan beberapa korban musuh.” Peristiwa itu terjadi pada Senin (21/11) malam.Beberapa pangkalan AS di Suriah dan Irak telah mengalami setidaknya 66 serangan oleh milisi “Perlawanan Islam” yang dimulai pada tanggal 17 Oktober, tak lama setelah Washington mengumumkan dukungannya terhadap perang Zionis Israel terhadap Hamas di Gaza. Video yang diposting oleh militan di media sosial menunjukkan peluncur rudal di dalam trailer kargo truk komersial.Milisi Syiah Irak Kataib Hizbullah mengatakan pada hari Selasa (21/11 bahwa salah satu pejuangnya, Fadil Al-Maksusi, tewas dalam serangan udara Amerika.Perlawanan Islam di Irak merilis rekaman serangan rudal di Pangkalan Udara Ain Alasad sebagai pembalasan atas serangan udara USAF. Seperti yang Anda lihat pada 2 gambar landasan peluncuran rudal ini. #Iraqpic.twitter.com/Ah7tvLqpm4– Tamuz Intel (@Tammuz_Intel) 21 November 2023Pesawat-pesawat tempur Amerika telah mengebom Suriah sebanyak tiga kali sejak itu, namun serangan hari Selasa ini adalah yang pertama di Irak. Yang juga membuat penerbangan AC-130 unik adalah ia terbang dengan transponder aktif, sehingga memungkinkan situs sipil seperti FlightRadar 24 untuk mengikuti misinya.AC-130 merupakan modifikasi bersenjata dari transportasi Hercules C-130, dipersenjatai dengan meriam rantai 30mm, howitzer 105mm, dan berbagai senjata serangan darat.[IT/r]