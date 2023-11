Beberapa Pasukan AS Terluka dalam Serangan Rudal di Pangkalan Udara Ain Al-Assad di Irak

US Ain Al-Assad Airbase in Iraq

IslamTimes - Para pejabat Pentagon mengakui bahwa beberapa tentara AS terluka dalam operasi rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara pendudukan AS di Ain al-Assad di provinsi Anbar, Irak barat.

Pasukan dan pelatih militer pendudukan AS ditempatkan di pangkalan tersebut untuk tujuan pelatihan dan pemberian nasihat.Brigadir Jenderal Pat Ryder, juru bicara Pentagon, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan pada Senin malam itu melibatkan rudal balistik jarak dekat dan mengakibatkan delapan orang cedera dan kerusakan infrastruktur.Ryder menambahkan, militer AS membalasnya dengan serangan, dan sebuah pesawat AC-130 di kawasan tersebut melakukan serangan udara terhadap kendaraan dan sejumlah orang yang terlibat dalam serangan tersebut.Militer AS melancarkan “serangan presisi” lebih lanjut terhadap dua fasilitas di Irak pada Rabu pagi waktu setempat, kata Komando Pusat Amerika Serikat [CENTCOM] dalam sebuah pernyataan.Pasukan pendudukan AS yang terluka dalam serangan itu masih dievaluasi, menurut seorang pejabat Pentagon.Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang anti-teror, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran Telegramnya mengaku bertanggung jawab atas operasi terhadap Pangkalan Udara Ain al-Assad.Mereka juga mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas yang dikelola AS di kota al-Shaddadi, yang terletak sekitar 50 kilometer selatan kota Hasakah di barat laut Suriah, pada Rabu pagi.Kelompok tersebut mencatat bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas dukungan AS terhadap perang berdarah entitas ‘Israel’ melawan warga Palestina di Jalur Gaza.Setidaknya 14,128 warga Palestina, termasuk 5,840 anak-anak dan 3,920 wanita, telah menjadi martir dalam serangan gencar Zionis ‘Israel’ yang kejam. Lebih dari 33.000 orang juga menderita luka-luka.Awal bulan ini, Abu Alaa al-Walaei, Sekretaris Jenderal kelompok perlawanan anti-teror Kata’ib Sayyid al-Shuhada, menekankan bahwa serangan balasan oleh pejuang perlawanan Irak terhadap pasukan pendudukan Amerika akan terus berlanjut.Dia mengatakan serangan terhadap posisi militer AS di Irak akan berhenti hanya ketika serangan ‘Israel’ di Gaza berakhir, dan konvoi bantuan kemanusiaan menjangkau penduduk setempat di wilayah pesisir Palestina yang terkepung tanpa batasan apa pun.Al-Walaei juga mengatakan Perlawanan Islam di Irak akan berdiri teguh di sisi bangsa Palestina dan pejuang perlawanannya.Amerika Serikat, sekutu terbesar rezim Zionis, telah memberikan senjata dan amunisi kepada rezim tersebut sejak dimulainya perang Gaza.Washington juga telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta rezim pendudukan untuk menghentikan agresinya.“Pasukan AS telah diserang sekitar 66 kali sejak 17 Oktober. Tiga puluh dua kali di Irak dan 34 kali di Suriah,” kata wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh dalam jumpa pers pada hari Selasa.Personel AS menderita sekitar 62 orang yang terluka dalam serangan-serangan ini, Singh menambahkan, dan mencatat bahwa jumlah yang terluka tidak termasuk mereka yang terluka dalam serangan Senin (20/11) malam itu.[IT/r]