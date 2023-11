Amir Abdollahian: ‘Israel’ Membalas Dendam pada Warga Sipil Setelah Kegagalan Melawan Perlawanan Palestina 

Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan rezim Zionis ‘Israel’ berusaha membalas dendam terhadap warga sipil Palestina menyusul kegagalannya melawan perlawanan.

Amir Abdollahian menyampaikan pernyataan tersebut di Teheran pada hari Selasa (21/11), saat bertemu dengan duta besar asing dan perwakilan organisasi internasional di Republik Islam.Rezim Zionis melancarkan perang melawan Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober menyusul Operasi Banjir Al-Aqsa yang mengejutkan di wilayah Palestina yang diduduki Zionis ‘Israel’ oleh kelompok perlawanan Hamas. Lebih dari 14.000 warga Palestina telah menjadi martir dalam perang brutal Zionis ‘Israel’ sejauh ini.Amir Abdollahian mencatat bahwa anak-anak, perempuan, dan orang tua merupakan 70 persen korban jiwa di Palestina, dan mengecam kebiadaban Zionis ‘Israel’ sebagai “genosida” dan “kejahatan perang.”Iran, katanya, “akan terus berupaya agar para pelaku kejahatan ini diadili di pengadilan internasional bahkan setelah perang berakhir.”Amir Abdollahian, sementara itu, mencatat bahwa Amerika Serikat, di satu sisi, meminta Iran untuk mengundang kelompok perlawanan yang membela Gaza untuk menahan diri, dan di sisi lain memberikan dukungan penuh kepada rezim Zionis ‘Israel’.Dia menyebut sikap dua sisi AS “sangat paradoks.”Menteri luar negeri tersebut mencatat bahwa Iran tidak memiliki “kelompok proksi” di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa Republik Islam tidak berhak memberikan tekanan pada kelompok perlawanan tersebut. Sementara itu, ia mengingatkan bahwa AS mengharapkan perlawanan untuk menahan diri, sementara AS tidak berhenti memberikan dukungan militer kepada rezim Zionis ‘Israel’ sepanjang perang “bahkan untuk satu jam pun.”Amir Abdollahian juga merujuk pada apa yang disebut sebagai skema pasca-perang yang dilakukan AS dan Zionis Israel di Gaza, mengacu pada saran Washington dan Tel Aviv bahwa wilayah tersebut tidak akan dikuasai oleh gerakan perlawanan Hamas setelah peperangan tersebut.Dia menekankan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan menegaskan kembali usulan Republik Islam bahwa krisis di Palestina harus diselesaikan melalui referendum yang dihadiri oleh seluruh penduduk aslinya.[IT/r]