Kesepakatan Penyanderaan Israel-Hamas Tertunda

Israeli soldiers during a ground operation in Gaza

IslamTimes - Kesepakatan pertukaran sandera antara Zionis Israel dan kelompok militan Hamas akan ditunda hingga Jumat (24/11), kata seorang pejabat senior Zionis Israel. Pengaturan tersebut awalnya akan dimulai pada hari Kamis, dengan pasukan Zionis Israel diperkirakan akan menghentikan operasi selama empat hari untuk memungkinkan bantuan masuk ke Gaza.

Pejabat AS yang terlibat dalam negosiasi mengatakan kedua pihak masih mengerjakan “detail logistik akhir”Direktur Dewan Keamanan Nasional Zionis Israel Tzachi Hanegbi mengumumkan penundaan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (22/11), menekankan bahwa negosiasi masih berlangsung dan kesepakatan akan diselesaikan.“Kontak untuk pembebasan sandera kami semakin maju dan terus berlanjut. Awal pelepasan akan dilakukan sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak, dan tidak sebelum hari Jumat,” kata Hanegbi.Seorang pejabat Zionis Israel yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh Haaretz menambahkan bahwa jeda empat hari dalam operasi militer Zionis Israel juga akan ditunda, sehingga menunjukkan bahwa serangan udara dan darat di Gaza akan terus berlanjut sampai kesepakatan tersebut secara resmi dilaksanakan.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Adrienne Watson, mengatakan penundaan satu hari itu tidak menunjukkan bahwa perjanjian itu dalam bahaya, dan menyatakan bahwa perjanjian itu “telah disepakati dan tetap disepakati.”“Menurut pandangan kami, tidak ada yang boleh dibiarkan begitu saja saat para sandera mulai pulang. Tujuan utama kami adalah memastikan mereka dibawa pulang dengan selamat. Hal ini berjalan sesuai rencana dan kami berharap penerapannya akan dimulai pada Jumat pagi,” kata Watson.Kabinet Zionis Israel menyetujui kesepakatan penyanderaan pada Selasa (21/11) malam. Berdasarkan persyaratan yang ditengahi dengan bantuan mediator Qatar, Mesir, dan Amerika, Hamas akan membebaskan 50 sandera Zionis Israel – semuanya perempuan dan anak-anak – sebagai imbalan atas 150 warga sipil Palestina yang saat ini ditahan oleh Zionis Israel. Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) juga akan menghentikan serangan di Gaza selama empat hari, dan akan menghentikan operasi satu hari lagi untuk setiap sepuluh tawanan tambahan yang dibebaskan oleh kelompok militan Palestina.Menurut Hamas, Zionis Israel juga setuju untuk menghentikan semua penerbangan drone di bagian selatan Gaza selama jeda empat hari, dan membatasi penerbangan di utara pada waktu-waktu tertentu. IDF telah mendesak warga sipil Palestina untuk mengungsi ke selatan demi keselamatan mereka sendiri, meskipun kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan Zionis Israel terus melakukan serangan di zona evakuasi, termasuk di tempat penampungan PBB. Zionis Israel bersikukuh bahwa mereka hanya menyerang sasaran militer.Lebih dari 200 orang disandera oleh Hamas selama serangan kelompok tersebut pada 7 Oktober di Zionis Israel, yang menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas. Beberapa di antara para tawanan adalah warga negara asing, termasuk warga negara AS, Thailand, Inggris, Prancis, Argentina, Jerman, Chile, Spanyol, dan Portugal, menurut pejabat Zionis Israel.Zionis Israel telah melancarkan serangan udara selama berminggu-minggu di Gaza dan meningkatkan serangan darat di wilayah tersebut, menewaskan lebih dari 12.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 5.000 anak-anak, menurut pejabat kesehatan di daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas.[IT/r]