Kepala Rumah Sakit Shifa di Gaza dan Dokter Lainnya Ditahan Militer ‘Israel’

Muhammad Abu Salmiya

IslamTimes - Tentara Zionis menangkap direktur Rumah Sakit al-Shifa, kompleks medis terbesar di Jalur Gaza, menurut seorang dokter dan laporan media.

Muhammad Abu Salmiya ditangkap bersama dengan beberapa “dokter senior lainnya,” Khalid Abu Samra, kepala departemen di rumah sakit tersebut, mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Kamis (23/11).Penangkapan tersebut juga dilaporkan oleh Otoritas Penyiaran Zionis ‘Israel’, dan dikonfirmasi dalam sebuah postingan di platform media sosial X oleh sepupu Salmiya, Adham Abu Salmiya.Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pihaknya menginginkan penjelasan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketika petugas medis sedang melakukan perjalanan dalam konvoi WHO bersama pasien ketika mereka dihentikan dan ditahan oleh pasukan Zionis ‘Israel’.“Organisasi Kesehatan Dunia belum mengirimkan kepada kami laporan apa pun untuk menjelaskan situasinya termasuk jumlah dan nama mereka yang ditahan,” kata Ashraf al-Qidra, juru bicara kementerian kesehatan. “Ketidakmampuan untuk menghubungi al-Shifa berarti kita tidak tahu siapa yang ditangkap… Ada kemungkinan beberapa dari tahanan tersebut akan dibunuh. Kami tahu pasukan pendudukan mampu melakukan hal itu.”Dia mengatakan kementerian telah memutuskan untuk menghentikan koordinasi dengan WHO mengenai evakuasi sampai mereka mengirimkan laporan yang menjelaskan apa yang terjadi.[IT/r]