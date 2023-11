Mengapa Umat Islam yang ‘Tertindas’ di China Tiba-tiba Terseret Kembali ke Permukaan

China's Foreign Minister Wang Yi with Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al-Saud in Beijing

IslamTimes - Pada awal pekan ini, para menteri luar negeri dari sekelompok negara mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir, Otoritas Nasional Palestina, dan Indonesia melakukan perjalanan ke China untuk mencari dukungan bagi gencatan senjata dalam perang Gaza yang sedang berlangsung.

Sebuah laporan mengenai tindakan keras Beijing terhadap masjid muncul tepat setelah negara-negara Muslim meminta raksasa Asia untuk melakukan mediasi dalam perang Gaza.Dukungan tanpa syarat terhadap Zionis Israel oleh Amerika Serikat dan sekutunya telah menurunkan kredibilitas mereka di dunia Islam, dan Beijing telah memposisikan dirinya sebagai pendukung perdamaian ketika negara lain tidak bersedia mengambil peran tersebut.Anehnya, dalam beberapa hari berikutnya, sebuah laporan dirilis oleh Human Rights Watch, yang menuduh China memperluas dugaan kampanye penutupan dan penggunaan kembali masjid-masjid di wilayah selain Xinjiang – yang sejauh ini menjadi fokus tuduhan bahwa Beijing menindas minoritas Uighur yang mayoritas Muslim. Bahkan tuduhan-tuduhan tersebut belakangan ini menjadi isu yang hangat di media-media mapan, namun laporan HRW dengan cepat diangkat dan diperkuat.Meskipun hubungan antara AS dan China sudah agak tenang, jelas bahwa Washington tidak ingin melihat Beijing meningkatkan pengaruhnya di dunia Muslim, karena hal ini pasti akan mengorbankan pengaruh Amerika. Upaya untuk menarik perhatian kembali terhadap dugaan penindasan yang dilakukan China terhadap penduduk Muslim di wilayah tersebut, namun tidak melaporkan serangan Zionis Israel yang menghancurkan terhadap penduduk (yang juga Muslim) di Gaza, merupakan upaya untuk melakukan pembelokan dan bagian dari perang narasi yang sedang berlangsung antara China dan Amerika Serikat. Baik mengenai Muslim atau bukan, isu Xinjiang telah lama menjadi komponen kunci dalam perjuangan untuk mendapatkan pengaruh.Minoritas Uighur, sejak tahun 2018, telah menjadi alat “propaganda kekejaman” yang digunakan untuk melancarkan serangan hubungan masyarakat terhadap China. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan, yang sering kali hilang dan muncul kembali di media, bertepatan dengan pasang surutnya retorika anti-Beijing yang datang dari pemerintah AS atau Departemen Luar Negeri. Hal ini termasuk menggunakannya untuk mengubah opini publik terhadap Beijing di negara-negara tertentu, termasuk sekutunya, atau untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mengubah rantai pasokan atau “decoupling,” melalui tuduhan kerja paksa, terutama di bidang barang-barang pertanian utama, polisilikon. dan panel surya, atau berupaya mempermalukan China secara diplomatis di PBB, atau mendorong pemboikotan acara seperti Olimpiade Musim Dingin.Ini adalah sikap yang sangat oportunistik terhadap sesuatu yang diklaim oleh para pengkritik Beijing sebagai “genosida.” Sejak akhir tahun 2021, pemerintahan Biden mengabaikan masalah ini dan tidak masuk dalam agenda internasional, justru karena Washington telah mendapatkan sanksi yang mereka inginkan pada saat itu. Namun, konflik Zionis Israel-Gaza menimbulkan dinamika baru di mana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya secara dramatis kehilangan muka dan kredibilitas di mata negara-negara Muslim karena mereka mendukung Zionis Israel tanpa syarat dalam pembantaian besar-besaran terhadap warga Palestina. Dari sudut pandang geopolitik, jalur kebijakan seperti ini sebenarnya merupakan bencana strategis karena mengasingkan seluruh negara-negara Selatan, berfungsi sebagai mercusuar dalam memproyeksikan kemunafikan AS, dan yang lebih buruk lagi, secara langsung memberdayakan China sebagai pesaing.Jadi ketika Anda dihadapkan pada situasi di mana Beijing mendapatkan modal diplomasi atas kegagalan Anda sendiri, apa yang Anda lakukan? Anda mati-matian berupaya mengalihkan perhatian dengan mencoba menarik perhatian pada masalah lain dalam upaya mencoreng nama baik Beijing: Xinjiang dan Uighur. Saat ini, sebagian besar negara-negara Muslim mengabaikan propaganda yang dipimpin AS mengenai masalah Xinjiang, karena mereka melihatnya sebagaimana adanya dan juga memiliki norma yang sama dalam menghormati kedaulatan nasional dengan Beijing, yang secara politik bermanfaat bagi mereka. Satu-satunya negara Muslim yang pernah memberikan komentar publik tentang hal ini adalah Türkiye, karena Uighur adalah kelompok etnis Turki dan isu-isu tersebut dilihat melalui kacamata ideologi Pan-Turk Ankara. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemungkinan besar masih akan mengabaikan masalah ini, atau hanya melibatkan diri di dalamnya berdasarkan apa yang bisa ia peroleh.Di sisi lain, negara-negara Teluk, sekutu utama AS di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mendukung posisi China, dan masalah Gaza memberi mereka tekanan terkait hubungan mereka dengan AS dan keputusan mereka. untuk menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Jadi tiba-tiba kita melihat kebangkitan materi Xinjiang karena Amerika, meskipun tidak dapat mempengaruhi pemerintahan mereka, malah ingin mengobarkan kemarahan populasi Muslim tentang masalah lain dan mengurangi kredibilitas Tiongkok. Meskipun hal ini kecil kemungkinannya terjadi di negara-negara Arab, hal ini dapat menyebabkan perpecahan opini publik di negara-negara Islam utama di Asia seperti Indonesia dan Malaysia, di mana organisasi-organisasi seperti BBC telah mengerahkan banyak sumber daya untuk menyampaikan konten terkait Xinjiang dalam bahasa mereka masing-masing.Namun pertanyaannya, apakah kampanye ini akan berhasil? Perlu diingat bahwa Xinjiang adalah isu yang dipaksakan secara artifisial dan didorong secara “top-down” oleh pemerintah dan media, sedangkan Palestina adalah isu akar rumput yang didorong dari bawah ke atas, yang aspek-aspeknya cenderung diabaikan oleh media dan politisi. Penanganan kejam yang dilakukan China terhadap warga Uighur di Xinjiang sebenarnya bukanlah sebuah genosida, dan tingkat keparahannya tidak akan pernah sama parahnya dengan pemboman langsung dan pembunuhan massal terhadap warga Palestina, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha.[IT/r]