Perkiraan Harga Emas Akan Mencapai Rekor Tertinggi

Gold Prices

IslamTimes - Harga emas akan segera mencapai rekor $2,500 per ounce, didorong oleh permintaan investor safe-haven di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik, demikian proyeksi beberapa analis.

Kontrak berjangka telah naik 3% dalam beberapa minggu terakhir, sempat menembus ambang batas psikologis utama $2.000 per ounce pada hari Selasa (21/11).Kenaikan tersebut menandai penutupan harian tertinggi sepanjang bulan ini, dan setiap pergerakan di atas $2,006.37 per ounce minggu ini akan menjadikannya penutupan mingguan tertinggi sejak musim semi, tulis analis teknis peneliti Fundstrat Mark Newton dalam sebuah catatan pada hari Rabu (22/11) yang dilihat oleh Business Insider.“Secara teknis ini cukup positif, dan saya perkirakan emas sudah mulai naik kembali ke level tertinggi baru sepanjang masa,” tulis Newton. Dia yakin kenaikan melewati $2,009.41 per ounce akan menyebabkan emas memasuki kisaran $2,060-2,080.Newton mengatakan kepada Business Insider bahwa penembusan resistensi di $2.080 akan menandakan “penembusan teknis yang pasti,” yang ia perkirakan akan segera mendorong emas lebih tinggi lagi. “Target teknis saya untuk emas adalah $2,500/oz, dan tampaknya ini menarik untuk menjadi logam mulia jangka panjang mengingat penurunan harga riil, siklus yang meningkat, dan konflik geopolitik yang sedang berlangsung,” katanya.Analis tersebut kemudian mengklarifikasi bahwa jangka waktunya untuk $2.500 belum tentu untuk akhir tahun tetapi merupakan “target perantara.”Investor biasanya beralih ke emas pada saat ketidakpastian pasar terjadi untuk melindungi nilai risiko dan sebagai penyimpan nilai. Emas batangan dipandang sebagai aset yang aman selama periode ketidakstabilan ekonomi, krisis pasar saham, konflik militer, dan pandemi.[IT/r]