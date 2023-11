Mantan Pejabat: Senjata AS Mungkin Sudah Mempersenjatai Pemukim Tepi Barat, Tidak Boleh Digunakan untuk Membunuh Warga Sipil Gaza 

Zionist minister Itamar Ben-Gvir

IslamTimes - Ketika Menteri Zionis Itamar Ben-Gvir mulai membagikan senapan serbu kepada warga sipil bulan lalu, ada reaksi cepat dari Washington.

Karena marah, para pejabat AS dikatakan mengancam akan menghentikan pengiriman senjata, termasuk 24.000 senapan baru yang dipesan oleh kementerian Ben-Gvir dari perusahaan-perusahaan Amerika.Senjata-senjata yang digambarkan di acara-acara publik yang terdokumentasi dengan baik bukanlah senjata buatan Amerika atau dilaporkan dipasok oleh Amerika.Namun para pejabat Departemen Luar Negeri dan anggota parlemen AS khawatir bahwa senapan baru tersebut akan diberikan kepada pemukim dan digunakan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dimana kekerasan pemukim telah meningkat sejak 7 Oktober dari rekor tertinggi.Lebih dari 200 warga Palestina di Tepi Barat telah menjadi martir oleh tentara dan pemukim Zionis.Meskipun ada jaminan dari Israel bahwa senjata tersebut akan disalurkan ke unit-unit yang berada di bawah kendali polisi Zionis Israel, di dalam Jalur Hijau, Amerika telah menunda pengiriman 4.500 senapan M-16.Setidaknya, inilah yang dapat diperoleh dari pemberitaan media Zionis ‘Israel’ dan Amerika. Departemen Luar Negeri pada hari Kamis (23/11) mengatakan pihaknya menolak mengomentari penjualan komersial langsung dan percakapan diplomatik pribadi.Namun seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Middle East Eye bahwa “hampir dapat dipastikan” bahwa senjata Amerika telah digunakan oleh pemukim di Tepi Barat.Dan bahkan jika senjata-senjata tersebut tidak berada di tangan pemukim, senjata-senjata AS yang diekspor ke Zionis 'Israel', baik yang dibiayai dengan bantuan militer AS atau dibeli secara komersial, akan membebaskan senjata-senjata Zionis 'Israel' untuk diserahkan kepada mereka, pejabat dan pakar pengendalian senjata memperingatkan. .Beberapa senjata yang akan diekspor AS telah melalui izin militer Zionis 'Israel' dan, tentu saja, sebagian besar pemukim usia militer adalah tentara cadangan, kata Josh Paul, yang merupakan direktur Biro Politik Departemen Luar Negeri. Urusan Militer hingga ia mengundurkan diri bulan lalu.Jadi, mereka akan mendapatkan senjata dari militer Zionis ‘Israel’ terlepas dari apakah senjata tersebut diberikan oleh Ben-Gvir atau tidak, Paul menambahkan.Selain itu, dalam komentar di Democracy Now! Mantan pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena tiga alasan, yang pertama dan paling mendesak adalah fakta yang sangat tidak kontroversial bahwa senjata yang disediakan AS tidak boleh digunakan untuk membantai warga sipil, tidak boleh digunakan untuk mengakibatkan korban sipil dalam jumlah besar. .Dan itulah yang kita lihat di Gaza dan apa yang kita lihat segera setelah tanggal 7 Oktober. Saya tidak percaya bahwa senjata seharusnya demikian – senjata yang disediakan AS harus digunakan untuk membunuh warga sipil. Sesederhana itu.Berapa banyak dan jenis senjata apa yang telah sampai ke wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel selama bertahun-tahun adalah pertanyaan yang membingungkan bahkan para ahli pengendalian senjata berpengalaman sekalipun.Informasi paling rinci yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa ekspor revolver, pistol, dan jenis senapan tertentu dari AS ke Zionis Israel telah melonjak secara signifikan dalam sembilan bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.Namun tanpa data publik yang lengkap, mustahil bagi para pembayar pajak dan bahkan anggota parlemen AS untuk mengukur skala ekspor senjata AS ke Zionis ‘Israel’ dan, yang terpenting, berapa banyak dari ekspor senjata tersebut yang ditanggung oleh pemerintah AS.“Jika semua penjualan ini benar-benar transparan kepada Kongres dan khususnya kepada masyarakat, saya pikir akan ada lebih banyak kemarahan,” Lillian Mauldin, anggota dewan pendiri Women for Weapons Trade Transparency dan peneliti di Center for International Kebijakan, kata MEE.“Adalah kepentingan perusahaan jika penjualan senjata menjadi sangat sulit dilacak, bahkan bagi orang-orang yang telah berkecimpung dalam bidang penelitian pengendalian senjata selama beberapa dekade.”Para ahli mengatakan program pemerintah AS yang memantau ekspor senjata tidak dirancang untuk melacak senjata kecil. “Setelah mereka pergi, mereka pun pergi,” kata Paul.Sementara itu, masyarakat Amerika memiliki informasi yang terbatas mengenai jenis dan volume senjata yang diekspor ke Israel, baik melalui bantuan militer atau penjualan komersial.Kurangnya transparansi seputar penjualan senjata dan bantuan militer AS kepada Zionis ‘Israel’ – penerima bantuan militer AS terbesar di dunia – sudah terdokumentasi dengan baik.Perbedaan yang mencolok antara lembar fakta pemerintah AS mengenai senjata yang diberikan kepada Ukraina, hingga kotak P3K dan perban, dan kurangnya informasi tentang apa yang dikirim ke Zionis ‘Israel’ sangatlah mencolok.Ketidakjelasan ini juga berlaku pada senjata yang dikirim ke Zionis ‘Israel’: data ekspor senjata api AS, tidak peduli pihak mana pun yang menerimanya, sangat sulit didapat.Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya batasan hukum, yang dibuat oleh regulator yang didanai oleh komisi, mengenai informasi apa yang dapat diberikan mengenai penjualan tertentu.Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan tajam dalam suku cadang dan amunisi senjata militer pada tahun ini, namun berapa banyak dari jumlah tersebut yang ditanggung oleh pemerintah AS – atau pembayar pajak – masih belum jelas. Tapi dari bom hingga senjata, mengetahui detailnya itu penting, kata Paul.“Ada kepentingan wajib pajak AS di sini, pertama-tama pada bagaimana uang pajak dibelanjakan dan apakah cara tersebut dibelanjakan memberikan dampak positif bagi kebijakan luar negeri AS,” katanya.Di Zionis ‘Israel’, di mana senjata Amerika menjadi penentu keseimbangan konflik, hal ini khususnya benar.[IT/r]