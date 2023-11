Islam Times - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melanjutkan kunjungan kerja ke Slovakia setelah menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Athena, Yunani.

Menggunakan pesawat Garuda Indonesia (GIA-2), Jumat sore waktu setempat, Wapres beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin dan delegasi lepas landas dari Bandara Internasional Eleftherios Venizelos, Athena, menuju Bandara International Schwechat, Wina, Austria, dengan perkiraan waktu tempuh 2 jam 40 menit.Saat pesawat yang ditumpangi mengudara, tampak di bawah tangga pesawat para pejabat melepas keberangkatan Wapres Ma'ruf, di antaranya Chief Protocol/Head of the Protocol Department Yunani H.E. Ambassador Aglaia Balta, Duta Besar RI untuk Yunani Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan dan Ibu Stevanny Djundjunan, serta Atase Pertahanan RI di Roma Kolonel Laut (P) Aminuddin Albek dan Ibu Irma Febrawati Bima, dengan prosesi jajar kehormatan Pasukan Pengamanan Republik Yunani.Sekitar pukul 17.05 waktu setempat, Wapres Ma'ruf dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Schwechat, Wina, Austria, dan akan disambut oleh Duta Besar RI di Wina Damos Dumoli Agusman dan Atase Pertahanan RI di Berlin Budi Wibowo.Setelah tiba di Wina, Wapres akan menuju Bratislava, Slovakia, kota tempatnya bermalam. Waktu tempuh dari Wina ke Bratislava sekitar 40 menit.Setibanya di hotel tempat menginap, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin akan disambut oleh Duta Besar RI untuk Slovakia Pribadi Sutiono, Atase Pertahanan RI di Warsawa Adi Triadi, dan Chief of Protocol Slovakia Ingrid Horvay, serta anak-anak pejabat dan staf KBRI Bratislava yang akan memberikan karangan bunga secara langsung kepada Wapres Ma'ruf dan Ibu Wury sebagai bentuk ungkapan kegembiraan atas kedatangannya.Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien.