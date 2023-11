Warga NTB Gelar Aksi Solidaritas dan Galang Bantuan Untuk Palestina

Islam Times - Puluhan ribu warga mengikuti aksi solidaritas dan penggalangan bantuan untuk rakyat Palestina yang bertajuk "NTB for Palestine" di lingkungan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu.

Di lingkungan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, peserta aksi solidaritas untuk Palestina melaksanakan salat gaib, bersalawat, dan berdoa bersama. Kegiatan ini juga mencakup tablig akbar, orasi kemanusiaan, dan penggalangan dana.Muhammad Arief Sanjani Natsir, inisiator "NTB for Palestine," menyebut bahwa penggalangan dana berlangsung hingga 30 November 2023, dengan sumbangan terkumpul mencapai Rp715.346 per Minggu pukul 12.00 WITA. Arief mengemukakan bahwa aksi solidaritas untuk Palestina melibatkan semua unsur dalam masyarakat."Kita berkolaborasi dengan semua pihak, dan semuanya hadir dengan menanggalkan atribut politiknya untuk sementara, tetapi lebih ke isu kemanusiaan yang kita suarakan bersama," katanya.Dia menyampaikan bahwa aksi solidaritas berlangsung tertib dan aman."Yang kita tonjolkan adalah kedamaian, kelembutan, dan lain sebagainya. Doa kita dan ikhtiar kita yang utama," kata Arief.Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian dan TNI yang telah mengawal jalannya aksi solidaritas untuk Palestina.Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama NTB TGH Subki Al Sasaki dalam orasi kemanusiaannya menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya NTB, sedih melihat kondisi rakyat Palestina yang menjadi sasaran serang penjajah Israel."Yang kita bisa lakukan di sini hanyalah menangis, menangis seperti wanita tua, berkumpul dan berkumpul. Hati kami ini tercabik-cabik ketika saudara seiman kami teraniaya. Saudara Palestina kami diambil haknya," katanya.Dia mengajak warga NTB untuk konsisten membela rakyat Palestina, membantu dan mendoakan mereka supaya bisa segera bebas dari penjajahan."Kehadiran kita di sini menjadi bukti dan setetes air mata kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah," katanya.Sementara itu, Habib Hasan bin Zen Alaydrus menyampaikan bahwa orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW akan membela Al-Quds dan mendukung Palestina.