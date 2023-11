Peringati Hari Solidaritas Internasional Palestina, Tokoh Perempuan Desak Hentikan Agresi Israel di Gaza

Islam Times - Adara Relief Internasional menggelar acara "Women Speak Up For Palestina" di Jakarta pada 25 November 2023, sebagai bagian dari Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh perempuan dari berbagai latar belakang dan profesi untuk menyuarakan kepedulian terhadap agresi di Gaza.

Tokoh-tokoh yang turut serta termasuk Rabab Awadh dari Global Woman Coalition for Al Quds and Palestine, Ustazah Nurjanah Hulwani dari Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al Aqsa, serta aktivis Palestina Ustazah Annisa Theresia Ebbena Ezeria. Beberapa perempuan tokoh agama, politik, hukum, medis, penulisan, parenting, dan jurnalis juga turut hadir baik secara langsung maupun daring.Acara ini bertujuan untuk memberikan suara bagi solidaritas terhadap Palestina, dengan tema "Your Silence is Killing." Selain tokoh-tokoh perempuan, acara juga dihadiri oleh undangan dari berbagai kalangan dan komunitas secara daring.Direktur Utama Adara Relief Internasional Maryam Rachmayani mengatakan, saat ini kebanyakan media internasional bungkam terhadap isu Palestina.Maryam mengatakan bahwa genosida Israel di Gaza terjadi karena dunia telah lama mengabaikan Palestina. Padahal, isu kemanusiaan di Palestina adalah tanggung jawab bersama, khususnya karena anak dan perempuan menjadi pihak paling rentan sekaligus sasaran utama penjajah Israel dalam setiap agresi maupun kebijakan penjajahannya."Bahkan jika agresi telah berhenti sama sekali hari ini pun, dunia masih memiliki utang untuk Gaza dan Palestina. Agresi bukan hanya telah mengakibatkan korban kematian sebanyak lebih dari 15.000 jiwa, termasuk sekitar 6.000 anak dan 4.000 perempuan, tetapi juga meninggalkan banyak luka fisik maupun psikis yang membutuhkan pemulihan dalam jangka panjang. Selain itu, ribuan anak telah menjadi yatim dan piatu baru, perempuan-perempuan menjadi janda, di tengah kondisi Jalur Gaza yang hancur lebur dan perekonomian berhenti total," tutur Maryam."Maka, pada Hari Peringatan Solidaritas Internasional untuk Palestina ini, Adara merilis program Bangun Kembali Gaza. Kami berkomitmen untuk membangun kembali Gaza dengan mendirikan klinik kesehatan, pusat bantuan untuk kebutuhan anak dan perempuan, serta taman bermain anak. Selain itu, 2.000 yatim akan mendapatkan kesempatan melanjutkan masa depannya melalui program Dekap Yatim Palestina, 1.000 penghafal Al Qur'an setiap tahun akan dilahirkan dari Gaza melalui program HAQ (Hidupkan Ahlul Qur'an)," tambah Maryam.