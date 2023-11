Mousavi: ‘Israel’ Tidak Mendapatkan Prestasi Militer di Gaza

Major General Abdolrahim Mousavi, the chief commander of the Iranian Army

IslamTimes - Agresi Zionis Israel selama berminggu-minggu di Jalur Gaza yang terkepung telah digambarkan sebagai “kekalahan yang memalukan” bagi Tel Aviv oleh Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi, panglima Angkatan Darat Iran.

Berbicara pada sebuah upacara di Tehran, Mousavi menyoroti bagaimana konflik tersebut telah mengungkap sifat sebenarnya dari Amerika Serikat dan para pendukung rezim pendudukan lainnya.Mousavi menekankan bahwa bahkan presiden AS, yang sebelumnya menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, harus menyesuaikan pendiriannya seiring dengan meningkatnya kejahatan rezim Zionis.Pengeboman terhadap sasaran sipil, tegasnya, bukanlah sebuah prestasi bagi Zionis ‘Israel’ karena telah menderita kerugian yang signifikan baik dari segi peralatan dan personel militer.Selain itu, kegagalan menangkap para pemimpin Hamas semakin melemahkan klaim kemenangan Zionis Israel.Selama bertahun-tahun, kata Mousavi, Zionis telah berusaha untuk melupakan isu Palestina. Namun, perang Gaza telah membawa kembali sorotan ke Palestina dan menarik perhatian global. Panglima Angkatan Darat Iran juga mengkritik AS karena menggambarkan dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia dan demokrasi, dengan menyatakan bahwa perang tersebut telah mengungkap sifat dan wajah sebenarnya AS dan sekutunya yang mendukung rezim Zionis.Agresi yang dimulai pada 7 Oktober setelah Operasi Badai Al-Aqsa telah mengungkap rapuhnya rezim Zionis Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah sebelumnya menggambarkan Zionis Israel sebagai “rapuh seperti jaring laba-laba,” dan menyoroti ketergantungan rezim tersebut pada dukungan Amerika.Mousavi menekankan bahwa meskipun bantuan miliaran dolar diberikan oleh AS dan beberapa negara regional, Zionis ‘Israel’ pada akhirnya dikalahkan oleh orang-orang yang hidup dalam kondisi yang menindas di penjara terbuka.Tel Aviv terpaksa menerima gencatan senjata berdasarkan persyaratan Hamas, yang semakin menggarisbawahi melemahnya posisi rezim tersebut.Operasi Badai Al-Aqsa, sebagaimana dinyatakan Mousavi, merupakan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjuangan 75 tahun untuk mengakhiri pendudukan Zionis Israel. Kerugian akibat agresi terhadap Gaza sangat menyedihkan, dengan 14.854 warga Palestina tewas, termasuk ribuan anak-anak dan wanita, dan lebih dari 36.000 lainnya terluka. Daerah kantong pesisir ini telah dikepung habis-habisan, sehingga penduduknya kehilangan sumber daya penting seperti bahan bakar, listrik, makanan, dan air.Meskipun gencatan senjata selama empat hari telah diterapkan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan pertukaran tawanan antara Hamas dan Zionis ‘Israel’, hal ini dipandang sebagai kemenangan bagi Hamas dan bukti kondisi yang ditetapkan oleh perlawanan Palestina. Perang Gaza tidak hanya memberikan pukulan telak bagi Zionis Israel tetapi juga mengungkap sifat sebenarnya dari para pendukung rezimnya.[IT/r]