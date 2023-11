Kejahatan Kebencian AS: Mahasiswa Palestina Ditembak dan Terluka di Vermont

Hisham Awartani, Kinnan Abdelhamid and Tahseen Ahmed

IslamTimes - Tiga mahasiswa asal Palestina ditembak dan terluka di kota Burlington, negara bagian Vermont, AS.

Insiden tersebut dianggap sebagai tindakan Islamofobia di tengah dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap perang genosida rezim Zionis ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.Polisi Burlington mengatakan petugas menanggapi panggilan pada Sabtu (25/11) malam dan menemukan dua korban penembakan, yang ketiga tidak jauh dari lokasi kejadian, semuanya dekat dengan kampus Universitas Vermont.Satu korban dilaporkan tertembak di punggung, sementara korban lainnya dilaporkan tertembak di dada dan korban ketiga mengalami luka ringan.Husam Zomlot, duta besar Palestina untuk Inggris mengidentifikasi para siswa tersebut sebagai Hisham Awartani, Kinnan Abdelhamid dan Tahseen Ahmed.Dia memposting di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa masing-masing korban mengenakan Keffiyeh Palestina ketika mereka diserang, dan mengidentifikasi mereka sebagai “tiga pemuda Palestina.”“Kejahatan kebencian terhadap warga Palestina harus dihentikan. Warga Palestina di mana pun membutuhkan perlindungan,” tulis Zomlot di X.Sementara itu, Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab mengatakan dalam siaran persnya bahwa mereka “memiliki alasan untuk percaya bahwa penembakan ini terjadi karena korbannya adalah orang Arab.”ADC mengatakan para siswa tersebut sedang berbicara bahasa Arab ketika pria bersenjata itu meneriaki mereka dan melepaskan tembakan.“Peningkatan sentimen anti-Arab dan anti-Palestina yang kita alami belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini adalah contoh lain dari kebencian yang berubah menjadi kekerasan,” kata Direktur Eksekutif Nasional ADC dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (26/11).Kepala Polisi Burlington mengatakan pelaku penembakan belum teridentifikasi atau ditangkap, dan menambahkan bahwa departemen kepolisian “sedang berada pada tahap paling awal untuk menyelidiki kejahatan ini.”Penembakan ini merupakan bagian dari meningkatnya kejahatan kebencian terhadap Muslim dan Arab di Amerika Serikat.Council on American-Islamic Relations [CAIR], organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, melaporkan menerima 1.283 permintaan bantuan dan laporan bias dari awal Oktober hingga awal November, meningkat 216 persen dibandingkan tahun 2022.[IT/r]