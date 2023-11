Moskow: Perundingan dengan AS Tidak Mungkin

Russian and US flags

IslamTimes - Negosiasi yang berarti dengan AS tidak mungkin dilakukan dalam situasi saat ini, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pada hari Senin (27/11).

“Saya tidak berpikir bahwa, dalam waktu dekat, dialog akan kembali seperti sebelum penangguhan sepihak oleh AS,” kata Ryabkov kepada wartawan di sela-sela forum kebijakan internasional di Moskow.Ryabkov menambahkan bahwa Moskow masih mempertimbangkan apakah akan menanggapi surat yang dikirimkan Washington bulan lalu secara informal yang meminta agar negara-negara tersebut memulai kembali komunikasi tentang “stabilitas strategis.” Jika Moskow memutuskan untuk mengirimkan balasan resmi, “kolega Amerika kami tidak akan menemukan sesuatu yang tampak seperti konsesi,” katanya.“Konsesi sepihak dari pihak kami tidak mungkin dilakukan,” tegas Ryabkov. “Saat ini, masalahnya bukan pada konsesi atau upaya untuk berkompromi, namun apakah komunikasi semacam itu masuk akal.”Rusia menyatakan bahwa mereka terbuka untuk berdialog dengan AS mengenai senjata nuklir dan isu-isu lainnya, namun hal tersebut dilakukan secara setara. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bulan ini bahwa Washington harus berhenti “mengajar” Moskow jika mereka berharap negosiasi yang bermanfaat dapat terwujud.Ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Rusia dan AS terjadi setelah Moskow melancarkan operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022.Washington sejak itu memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Moskow dan memberikan senjata serta bantuan lainnya ke Kiev. Presiden Joe Biden mengatakan bahwa AS akan terus mendukung Ukraina “selama diperlukan.”Rusia menegaskan bahwa pengiriman senjata berat buatan Barat ke Kiev menjadikan AS dan negara-negara NATO lainnya secara de facto ikut serta dalam konflik tersebut.[IT/r]