Pyongyang: Satelit Mata-mata Korea Utara Foto Gedung Putih

North Korean Spy Satellite

IslamTimes - Korea Utara mengklaim telah memperoleh foto Gedung Putih dan berbagai situs sensitif militer AS berkat satelit mata-mata barunya, yang sebelumnya dikatakan akan digunakan untuk memantau pasukan Amerika dan Korea Selatan.

Dalam komentar yang disampaikan oleh Badan Media Sentral Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah pada hari Selasa (28/11), Pyongyang mengatakan pemimpin negaranya, Kim Jong-un, telah meninjau citra satelit fasilitas militer dan pemerintah AS di “wilayah sasaran utama,” termasuk Pentagon dan bahkan Gedung Putih sendiri.“Kamerad Kim Jong-un yang terhormat menyatakan kepuasannya atas keberhasilan kemajuan proyek persiapan operasional satelit pengintai ‘Manrikyeong-1’, yang akan memulai misi resminya,” lapor outlet tersebut. Ia menambahkan bahwa satelit tersebut juga telah memotret Pangkalan Angkatan Udara Andersen AS di pulau Guam di Pasifik, dua instalasi angkatan laut, dan sebuah lapangan terbang di Virginia, serta wilayah ibu kota Italia, Roma.KCNA juga melaporkan bahwa “empat kapal induk nuklir Angkatan Laut AS dan satu kapal induk Inggris tertangkap dalam gambar yang diambil di Virginia."Pejabat Korea Selatan mengatakan mereka tidak dapat memverifikasi klaim tersebut, dan Pyongyang belum merilis foto-foto tersebut.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan kepada Bloomberg bahwa keberadaan citra satelit tersebut tidak dapat dikonfirmasi, namun ia mengutuk peluncuran pesawat mata-mata Korea Utara pekan lalu, dengan mengatakan bahwa hal tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap program rudal balistik DPRK.Pyongyang mengumumkan peluncuran satelit tersebut minggu lalu, dan Kim menyatakan bahwa peluncuran tersebut menandai “era baru kekuatan luar angkasa” bagi negaranya dan “pelaksanaan penuh hak untuk membela diri.” Pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa mereka telah memeriksa foto-foto situs militer AS dan wilayah ibu kota Korea Selatan satu hari kemudian. Peluncuran yang sukses dilaporkan terjadi setelah dua upaya gagal pada bulan Mei dan Agustus.Washington telah berulang kali mengecam program satelit Korea Utara yang sedang berkembang, sementara Seoul menanggapi peluncuran tersebut dengan menangguhkan sebagian perjanjian deeskalasi militer dengan Korea Utara pada tahun 2018, dan melanjutkan penerbangan pengawasan di dekat perbatasan antara kedua Korea. Kementerian Pertahanan Korea Utara kemudian mengatakan pihaknya telah mengakhiri perjanjian tersebut dan memperingatkan bahwa Korea Selatan akan “membayar mahal” atas keputusan “sembrono” yang melanggar perjanjian tersebut.[IT/r]