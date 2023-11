The Guardian: ‘Rakyat Tidak Menginginkan Amerika’, kata Warga Irak

Iraqis mourn the lives of Resistance fighters killed by US attacks

IslamTimes - Ketika masyarakat Irak berduka atas gugurnya pejuang Perlawanan yang terbunuh akibat serangan AS, Perlawanan Islam di Irak menegaskan bahwa serangannya terhadap pangkalan AS tidak akan berhenti sampai AS menarik diri dari negara tersebut tanpa batas waktu.

Lusinan pria berbaris di Kota Sadr, Irak, untuk memberikan penghormatan kepada Ali Hassan al-Daraaji, seorang martir yang keluarganya menjadi korban berbagai serangan AS. Sembilan pejuang Irak, termasuk Daraaji, tewas setelah serangkaian serangan AS.Serangan AS dilancarkan terhadap pejuang perlawanan Irak setelah mereka menuduh mereka terlibat dalam operasi terhadap pangkalan AS dan pasukan Amerika di Irak dan Suriah, sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina di tengah genosida yang sedang berlangsung di Gaza.Pentagon mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela pasukannya, yang dikerahkan di Irak untuk berperang melawan ISIS meskipun ISIS secara resmi kalah.Keluarga Daraaji, bagaimanapun, melihat hal ini sebagai sebuah tindakan yang menguntungkan AS dan memungkinkan mereka ikut campur dalam urusan Timur Tengah, sebuah pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Irak, dan negara lain di wilayah dimana AS berada.Pria yang terkait dengan Kataib Hizbullah menghadiri pemakaman tersebut. Kelompok ini muncul setelah perang AS di Irak dan berkembang sejak bergabung dengan PMF sebagai lembaga negara pada tahun 2014.Ali Daraaji dan pamannya Dholfaqar sama-sama berperang bersama kelompok tersebut, menyatakan sentimen anti-AS, dan menyalahkan pendudukan AS atas kehancuran Irak. Ali menjadi anggota keluarga Daraaji ke-7 yang dibunuh AS, seperti dilansir Guardian.Dholfaqar telah menyatakan tanggung jawab pada AS atas semua kematian yang terjadi di Gaza. Dia mengatakan, “Semua warga Irak mendukung Gaza, bukan hanya faksi perlawanan, tidak hanya PMF. Setiap kali ada perang, kami bersatu.” bergerak maju dengan warisan solidaritas antara Irak dan Palestina.“Jika mereka menyerang Amerika, semoga Tuhan membantu mereka. Kami berdoa untuk keberuntungan mereka,” kata Munir al-Obaidi, wakil presiden Dewan Cendekiawan, kepada The Guardian. Organisasi keagamaan ini mencakup lebih dari seribu ulama Muslim di Irak.Operasi tempur yang merugikan diri sendiriKataib Hizbullah menegaskan sikap mereka dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, mengatakan bahwa serangan akan berkurang selama gencatan senjata antara Zionis “Israel” dan Perlawanan Palestina, namun tidak akan berhenti sampai Irak dibebaskan dan AS menarik diri dari negara tersebut.Jurnal Amerika The American Conservative menerbitkan laporan Greg Carlstrom yang menyatakan bahwa kehadiran Amerika yang terus-menerus di Suriah dan Irak tidak perlu membahayakan nyawa orang Amerika dan menempatkan negara itu dalam risiko perang besar.Carlstrom kemudian menggarisbawahi bahwa "Satu kelompok yang pasti tidak akan menertawakan kebijakan Presiden Biden di Suriah (atau ketiadaan kebijakan tersebut) adalah lebih dari 70 tentara AS yang terluka" setelah serangan mulai menghujani pangkalan AS di Suriah dan Irak", terutama sejak dimulainya Operasi Al- Banjir Aqsa.Majalah tersebut mengindikasikan bahwa pasukan-pasukan ini berada di Irak dan Suriah, menurut Carlstrom, sebagai bagian dari "operasi tempur yang merugikan diri sendiri," yang jumlahnya masih kecil jika dibandingkan dengan rakyat AS dan menambahkan bahwa mempertahankan pasukan AS di sana "tanpa misi militer yang jelas" tidak akan membuat Amerika lebih aman.[IT/r]