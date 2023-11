Kirby: Biden dan Netanyahu Setuju untuk Memperpanjang Gencatan Senjata di Gaza

John Kirby US National Security Council Spokesperson

IslamTimes - John Kirby mengatakan kepada MSNBC bahwa Presiden AS Joe Biden menghabiskan akhir pekannya dengan terlibat dalam diskusi dengan para pemimpin asing dan Benjamin Netanyahu untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menyatakan bahwa Zionis "Israel" dan AS telah membahas perpanjangan gencatan senjata, dan mengumumkan bahwa diperkirakan akan ada lebih banyak tahanan yang akan dikembalikan.Kirby mengumumkan pada hari Senin (27/11) bahwa Presiden Joe Biden setuju dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperpanjang masa gencatan senjata guna membebaskan lebih banyak tawanan Zionis Israel.Saat berbicara kepada MSNBC, Kirby menyatakan bahwa Washington “berharap untuk melihat lebih banyak sandera dibebaskan hari ini.”Apa yang sebenarnya diharapkan AS, lanjut Kirby, adalah perpanjangan perjanjian dan “jeda yang lebih lama dalam pertempuran.”Kirby mengatakan kepada MSNBC bahwa Hamas harus mencari tawanan tambahan dan “mempersiapkan mereka untuk dibebaskan.”Ketika ditanya tentang video Netanyahu yang dirilis kemarin yang menunjukkan bahwa perang penuh akan berlanjut setelah gencatan senjata berakhir, Kirby membela Zionis “Israel” dengan mengatakan bahwa mereka dapat kembali melakukan pertempuran penuh sambil “meminimalkan korban sipil.”Tentu saja, Kirby berbohong dengan menyatakan bahwa AS akan terus “mendukung Zionis ‘Israel’ dan menyediakan alat dan kemampuan yang dibutuhkannya,” sembari bekerja sama dengan Zionis “Israel” untuk meminimalkan korban sipil dan bertindak “tepat dan tepat sasaran” sebisa mungkin sambil mencari kepemimpinan Hamas.Juru bicara tersebut menuduh bahwa AS secara langsung mengatakan kepada Israel bahwa mereka tidak mendukung langkah Israel ke Selatan sebelum mereka benar-benar mempertimbangkan “bagaimana mereka akan melindungi penduduk sipil,” khususnya sebagian besar warga Israel yang mereka desak untuk pindah.Sebuah laporan baru-baru ini kepada Reuters mengungkapkan bahwa perunding Mesir, Qatar, dan AS hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada Selasa pagi.Namun, diskusi yang sedang berlangsung melibatkan penentuan durasi perpanjangan dan identifikasi tahanan mana yang akan dibebaskan, seperti yang diungkapkan tiga sumber keamanan Mesir.Dalam sebuah pernyataan, Hamas menggarisbawahi bahwa "Gerakan Perlawanan Islam Hamas berupaya untuk memperpanjang gencatan senjata setelah periode 4 hari berakhir, melalui upaya serius untuk meningkatkan jumlah mereka yang dibebaskan dari penjara sebagaimana diatur dalam perjanjian gencatan senjata kemanusiaan" sementara Zionis "Israel" mengusulkan perpanjangan hari demi hari dan mengadakan negosiasi untuk memutuskan tahanan mana yang akan dibebaskan.Beberapa pejabat menunjukkan penolakan terhadap gencatan senjata sementara, dengan mengatakan bahwa gencatan senjata tersebut tidak cukup dan tidak akan memungkinkan banyak tindakan yang bisa dilakukan.Kepala UNICEF Catherine Russell pada hari Rabu mengatakan Jalur Gaza yang terkepung telah menjadi “tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak,” dan menambahkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dengan susah payah antara Zionis “Israel” dan Perlawanan tidak cukup untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak-anak.[IT/r]