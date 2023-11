Panglima AD Iran: Perang Gaza Menimbulkan ‘Kekalahan yang Memalukan’ bagi Israel, Mengungkap Sifat Pendukung Rezim

Chief Commander of the Iranian Army Major General Abdolrahim Mousavi

IslamTimes - Panglima Angkatan Darat Iran mengatakan serangan Zionis Israel selama berminggu-minggu di Jalur Gaza yang terkepung menimbulkan “kekalahan yang memalukan” di Tel Aviv dan mengungkap “wajah sebenarnya” AS dan pendukung rezim pendudukan lainnya.

Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi membuat pernyataan tersebut pada sebuah upacara di Tehran pada hari Minggu, dengan mengatakan bahwa “Presiden AS pergi menemui orang yang paling dibenci di dunia [Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu] dan mendukungnya, namun dia menyesuaikan pendiriannya sebagai kejahatan rezim Zionis meningkat.”“Perang ini menyebabkan kekalahan memalukan bagi rezim Zionis. Rezim Zionis menganjurkan apartheid…, dan dengan demikian para pemimpin negara-negara yang mendukung rezim ini juga pro-apartheid.”Mousavi juga mencatat bahwa pemboman terhadap sasaran sipil bukanlah sebuah pencapaian bagi Israel karena Israel telah kehilangan banyak peralatan dan personel militer dalam pertempuran darat dan gagal menangkap para pemimpin Hamas.Selama bertahun-tahun, tambahnya, Zionis berusaha “mengabaikan masalah Palestina,” namun perang Gaza telah mengalihkan perhatian pada Palestina di seluruh dunia.“AS menghabiskan banyak uang dan menggunakan kerajaan medianya untuk menggambarkan dirinya sebagai pendukung hak asasi manusia dan demokrasi. Namun, perang ini memperlihatkan sifat dan wajah sebenarnya dari AS dan negara-negara yang mendukung rezim Zionis,” kata Mousavi.Zionis Israel melancarkan perang brutal di Gaza pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Hamas Palestina melancarkan serangan mendadak, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, di wilayah pendudukan.Awal bulan ini, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menyebut Zionis Israel “lebih rapuh dari jaring laba-laba,” dan mengatakan pengerahan aset dan pasukan AS, serta kunjungan para jenderal AS, membuktikan bahwa rezim tersebut melemah dan “membutuhkan dukungan Amerika” untuk dapat “berdiri di atas kedua kakinya sendiri”.“Seperti yang dikatakan Sayyid Hassan Nasrallah, rezim Zionis lebih lemah dari jaring laba-laba,” tegas Mousavi.“Pesawat milik AS dan beberapa negara regional memberikan bantuan senilai miliaran dolar kepada rezim tersebut, namun rezim tersebut dikalahkan dan dibuat bertekuk lutut oleh orang-orang yang telah tinggal selama bertahun-tahun di penjara terbuka,” panglima Angkatan Darat Iran menegaskan.Mousavi menambahkan bahwa Tel Aviv harus menerima gencatan senjata yang didasarkan pada persyaratan gencatan senjata Hamas.Panglima Angkatan Darat Iran mengatakan bahwa Operasi Badai Al-Aqsa mewakili “perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 75 tahun perjuangan Palestina” untuk mengakhiri pendudukan Israel.Sejak dimulainya agresi terhadap Gaza, rezim Tel Aviv telah membunuh 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita, serta melukai sedikitnya 36.000 lainnya.Mereka juga memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah pesisir, memutus bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.Gencatan senjata selama empat hari mulai berlaku pada hari Jumat (24/11) untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pertukaran tawanan antara Hamas dan Israel. Gencatan senjata, yang dipuji sebagai kemenangan Hamas, didasarkan pada kondisi perlawanan Palestina.[IT/r]