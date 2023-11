Beijing: Kemerdekaan Taiwan Berarti Perang

Chen Binhua, a new spokesperson for the Taiwan Affairs Office of the State Council

IslamTimes - China bersedia memberikan “banyak ruang” untuk reunifikasi damai dengan Taiwan, tetapi tidak akan mentolerir kegiatan separatis, juru bicara pemerintah Chen Binhua memperingatkan pada hari Senin (27/11). Pejabat tersebut menanggapi komentar politisi pro-kemerdekaan Taiwan menjelang pemilihan presiden di pulau berpemerintahan sendiri itu.

China bereaksi tajam terhadap retorika politisi di Taipei menjelang pemilihan presiden di pulau tersebutMenurut laporan media, Lai Ching-te dan Hsiao Bi-khim, keduanya dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan, baru-baru ini mengklaim bahwa pulau tersebut terus terancam oleh serangan dari daratan.Lai, yang menyebut dirinya sebagai “pekerja untuk kemerdekaan Taiwan,” sedang berkampanye untuk mendapatkan jabatan dalam pemilihan presiden bulan Januari dan telah memilih Hsiao, mantan utusan untuk AS, sebagai pasangannya.Chen, juru bicara Dewan Negara China untuk Kantor Urusan Taiwan, mengatakan Beijing tidak akan memberikan keringanan hukuman terhadap pasukan di Taiwan jika mereka mempromosikan separatisme.Dia mengutip Undang-undang Anti-pemisahan Beijing tahun 2005, yang menegaskan kembali bahwa China memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya. Undang-undang tersebut memungkinkan Beijing untuk menggunakan cara-cara yang sewenang-wenang dan tidak damai untuk mencapai penyatuan dengan pulau tersebut, yang telah memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1949 dan pada masa Perang Saudara China.“Saya ingin menekankan bahwa kemerdekaan Taiwan berarti perang,” kata Chen sambil mengutuk Lai dan Hsiao sebagai separatis. Dia lebih lanjut menuduh pasangan tersebut memutarbalikkan fakta dan meremehkan risiko kegiatan separatis untuk menipu pemilih menjelang pemilu 2024.Pada pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di California awal bulan ini, pemimpin China Xi Jinping memperingatkan bahwa Taiwan berpotensi tetap menjadi masalah paling berbahaya dalam hubungan antara Washington dan Beijing.Berdasarkan Undang-Undang Ketahanan yang Ditingkatkan Taiwan tahun 2022, pemerintah AS diberi wewenang untuk membelanjakan hingga $2 miliar per tahun dalam bentuk bantuan hibah militer ke pulau tersebut dari tahun 2023 hingga 2027. Sementara itu, Taiwan memiliki lebih dari $14 miliar peralatan militer AS yang dipesan.[IT/r]