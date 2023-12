Jenderal AS Memperingatkan Anggota Parlemen Mengenai Krisis Pendanaan

US Air Force General Charles Brown Jr. attends his Senate confirmation hearing as chairman of the Joint Chiefs of Staff last July in Washington

IslamTimes - Pendanaan untuk pasukan Amerika akan terancam jika anggota parlemen AS terus mengandalkan langkah-langkah pendanaan sementara, daripada meloloskan anggaran Pentagon yang baru, demikian klaim Ketua Kepala Staf Gabungan Charles Brown Jr.

Seorang pejabat Pentagon mengklaim bahwa kegagalan untuk meloloskan anggaran baru akan merugikan perekrutan dan menghalangi proyek-proyek baruBrown mengeluarkan peringatannya dalam sebuah surat kepada anggota Komite Alokasi Senat AS pada hari Rabu (29/11), mengatakan militer akan menghadapi kekurangan dana personel sebesar $5,8 miliar jika Kongres tidak meloloskan rancangan undang-undang belanja setahun penuh. Seperti pemerintahan federal lainnya, Pentagon telah beroperasi berdasarkan apa yang disebut CR, atau resolusi berkelanjutan, sejak tahun fiskal dimulai pada tanggal 1 Oktober, karena anggota parlemen AS belum dapat mencapai kesepakatan mengenai undang-undang anggaran.A CR pada dasarnya menghilangkan hambatan finansial, mempertahankan pendanaan pada tingkat tahun sebelumnya dan menghalangi program baru untuk dimulai. Ketua DPR AS Mike Johnson dilaporkan berencana untuk mendorong CR yang akan menjaga pemerintah tetap menjalankan pendanaan sementara untuk seluruh tahun fiskal jika anggota parlemen tidak dapat bersatu untuk meloloskan anggaran.Brown memperingatkan bahwa CR yang berlangsung selama setahun akan menghalangi Pentagon untuk memulai proyek konstruksi baru atau melanjutkan inisiatif penting seperti modernisasi kekuatan nuklir AS dan meningkatkan produksi peluru artileri dan amunisi lainnya. Pendanaan untuk kapal perang baru akan dipotong secara drastis, dan penundaan pemeliharaan akan melemahkan kesiapan Angkatan Laut AS. Perekrutan pasukan baru harus diperlambat, tambahnya, dan pemindahan anggota militer ke pos tugas baru mereka akan ditunda.Departemen Pertahanan berencana untuk meningkatkan gaji anggota militer sebesar 5,2% pada tahun fiskal saat ini, namun dengan belanja yang dibekukan pada tingkat tahun sebelumnya, maka Departemen Pertahanan terpaksa memotong biaya personel lainnya, seperti perekrutan, untuk menutupi perbedaan tersebut. .Pengeluaran militer AS diproyeksikan meningkat sebesar 3,6% pada tahun fiskal 2024, menjadi sekitar $830 miliar. Pentagon telah mengeluarkan anggaran pertahanan yang lebih besar dibandingkan gabungan sembilan anggaran pertahanan terbesar berikutnya di dunia. Selain itu, Presiden Joe Biden telah meminta persetujuan kongres untuk dana tambahan keamanan nasional sebesar $106 miliar, termasuk $61,4 miliar bantuan militer tambahan untuk Ukraina.“Kita berhutang kepada anggota militer kita alat yang mereka butuhkan untuk sukses,” kata Brown dalam suratnya. “Kita telah meminta mereka untuk memodernisasi dan mempercepat kemampuan masa depan yang mereka perlukan untuk terus menghalangi dan memproyeksikan kekuatan tempur yang kredibel. Kita membutuhkan alokasi penuh untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi tantangan yang cepat, akut, dan tidak terduga.”[IT/r]