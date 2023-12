NYT: AS Memasok 'Israel' dengan Bom Seberat 1 Ton yang Digunakan dalam Pembantaian Jabalia

Civilians in Gaza survey the destruction after Israeli airstrikes in the Jabalia refugee camp in northern Gaza

IslamTimes - Surat kabar tersebut mengatakan bahwa pasokan senjata AS ke Zionis 'Israel' terus berlanjut meskipun terjadi pembantaian berulang kali dan klaim Washington bahwa mereka menyerukan Zionis Israel untuk 'meminimalkan korban sipil.'

Amerika Serikat menyuplai Zionis “Israel” dengan bom penghancur bunker dengan hampir satu ton hulu ledak eksplosif yang digunakan untuk melakukan setidaknya satu pembantaian besar di Jabalia bulan lalu, The Wall Street Journal mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat (2/12) yang mengutip para pejabat AS.Peningkatan signifikan dalam penyediaan senjata ini, yang terdiri dari sekitar 15.000 bom dan 57.000 peluru artileri, dimulai setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober, dan terus berlanjut sejak saat itu, kata surat kabar tersebut.Di antaranya, pengiriman 100 bom penghancur bunker BLU-109, masing-masing berbobot 2.000 pon (~900 kg), menandai peningkatan signifikan yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh Washington.Operasi pasokan, yang melibatkan pengangkutan amunisi senilai ratusan juta dolar melalui udara terutama melalui pesawat kargo militer C-17 dari AS ke “Tel Aviv”, menggarisbawahi lanskap diplomatik kompleks yang dijalani oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden.Namun, meskipun pernyataan publik antara Biden dan pejabat senior pemerintahannya, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menyerukan agar Zionis Israel “meminimalkan korban sipil” sebanyak mungkin, pasokan bom destruktif ini menandakan hal sebaliknya, yang jelas-jelas merupakan hal yang sebaliknya. terlihat melalui penggunaan militer pendudukan di medan perang.Sebelumnya, dilaporkan bahwa Washington memutuskan untuk mengirimkan bom pintar kecil ke Zionis “Israel”, dengan harapan bahwa serangan tersebut akan mengurangi kematian warga sipil, dan mengurangi tekanan publik dan diplomatik terhadap Amerika Serikat mengenai perannya dalam agresi Zionis Israel di Gaza.Mengomentari pengalihan amunisi BLU-109 ke pendudukan Zionis Israel, Brian Finucane dari International Crisis Group menunjukkan adanya perbedaan, dengan menyatakan, “Tampaknya" mendesak Zionis Israel untuk mencegah kematian warga sipil "tidak konsisten dengan desakan yang dilaporkan dari Menteri Blinken dan yang lain menggunakan bom berdiameter lebih kecil.”Rangkaian artileri dan bom, yang sebelumnya dikerahkan oleh Amerika Serikat dalam perang di Irak dan Afghanistan misalnya, kini digunakan untuk melawan populasi perkotaan yang padat di Gaza, berbeda dengan penggunaan yang biasa mereka lakukan terhadap formasi musuh yang besar.Mick Mulroy, mantan pejabat pertahanan, menyoroti tantangan yang berbeda dalam menggunakan persenjataan tersebut di wilayah berpenduduk padat, dengan menyatakan bahwa “AS mungkin menggunakannya di lebih banyak wilayah perkotaan, namun pertama-tama AS akan melakukan banyak analisis target untuk memastikan serangan itu proporsional. dan berdasarkan kebutuhan militer.”Militer pendudukan Zionis Israel menyatakan pada tahap awal perang bahwa serangan udaranya ditujukan untuk menimbulkan “kerusakan maksimum.” Di sisi lain, Washington berulang kali menegaskan, yang terbaru pada minggu lalu, bahwa mereka tidak mendikte atau mengkondisikan bagaimana Zionis Israel menggunakan senjata buatan Amerika yang dikirimkan kepada mereka oleh Amerika Serikat.Serangan Israel terfokus pada warga sipil dan infrastruktur sipilPernyataan-pernyataan ini muncul meskipun ada lebih dari 1.300 pembantaian yang dilakukan oleh warga Zionis Israel di Gaza, yang menurut data publik terbaru yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, telah mengakibatkan lebih dari 18.000 martir Palestina, lebih dari 60% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.Menurut UNRWA, ratusan ribu rumah tinggal menjadi tidak layak huni akibat serangan Zionis Israel, kini hancur total atau rusak parah.Dalam perkiraan terbarunya, organisasi hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa hampir 1,8 juta orang telah menjadi pengungsi di wilayah tersebut, yang merupakan sekitar 80% dari total populasi, dengan hampir 191.000 orang mencari perlindungan di 124 instalasi UNRWA, termasuk yang berada di Gaza utara.Selain itu, rumah sakit yang dulunya merupakan tempat berlindung bagi puluhan ribu warga sipil di wilayah utara kini tidak dapat digunakan lagi karena pemboman dan blokade Zionis Israel, sehingga memaksa orang-orang yang menemukan tempat berlindung di kompleks medis untuk mengungsi lagi untuk mencari tempat tinggal. di selatan.Washington ingin perang terus berlanjutKomunitas internasional, termasuk PBB, terus menganjurkan gencatan senjata permanen, sebuah sikap yang tidak sepenuhnya dianut oleh pemerintahan Biden, yang mendukung perang Zionis “Israel” yang sedang berlangsung di Gaza.Pada hari Jumat (1/12), beberapa jam setelah perpanjangan gencatan senjata sementara berakhir, Juru Bicara Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan bahwa AS mendukung dimulainya kembali pemboman oleh Israel di Gaza, namun menegaskan bahwa mereka “mempertimbangkan batasan hukum perang. dengan meminimalkan korban sipil."Sementara itu, sehari setelah berakhirnya perjanjian gencatan senjata, lebih dari 190 warga Palestina tewas dalam serangan Zionis Israel di Gaza.[IT/r]