Salah Satu Serikat Pekerja Terbesar di AS Menyerukan Gencatan Senjata Segera di Gaza

IslamTimes - Salah satu serikat pekerja terbesar di Amerika Serikat, yang mewakili pekerja di bidang otomotif, pesawat terbang, peralatan pertanian, dan industri lainnya, menyerukan gencatan senjata total di Gaza setelah berakhirnya gencatan senjata sementara dan dimulainya kembali agresi Zionis Israel terhadap wilayah Jalur Gaza yang hancur.

UAW mengatakan bahwa mereka “secara konsisten membela keadilan di seluruh dunia” dan dengan demikian secara resmi menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza.United Automobile, Aerospace and Agricultural Implementers of America (UAW), terdiri dari lebih dari 400.000 pekerja aktif dan lebih dari 580.000 pensiunan di sektor-sektor ini di seluruh Amerika.Pengumuman tersebut dibuat oleh presiden serikat pekerja, Brandon Mancilla, dalam konferensi yang diadakan di rapat umum di luar Gedung Putih pada hari Jumat (1/12). Para pengunjuk rasa, yang melakukan mogok makan untuk mendukung Gaza, membawa spanduk bertuliskan: “Biden, Anda membuat Gaza kelaparan.”Pada Jumat (1/12) pagi, gencatan senjata sementara berakhir, yang diikuti dengan kembalinya serangan Israel di Gaza. Hanya dalam satu hari, pemboman Zionis Israel menewaskan lebih dari 190 warga sipil, sebagian besar adalah anak-anak.“Dari menentang fasisme dalam Perang Dunia II hingga melakukan mobilisasi melawan apartheid di Afrika Selatan dan perang CONTRA, @UAW secara konsisten membela keadilan di seluruh dunia,” kata Mancilla dalam pernyataannya.Dia juga mengumumkan bahwa dewan eksekutif serikat pekerja akan “membentuk kelompok kerja Divestasi dan Transisi yang Adil untuk mempelajari sejarah Zionis Israel dan Palestina, hubungan ekonomi serikat pekerja dengan konflik tersebut, dan mengeksplorasi bagaimana kita dapat melakukan transisi yang adil bagi pekerja AS dari perang dari perang ke damai."Dewan Eksekutif Internasional kami juga akan membentuk kelompok kerja Divestasi dan Transisi yang Adil untuk mempelajari sejarah Zionis Israel dan Palestina, hubungan ekonomi serikat kami dengan konflik tersebut, dan mengeksplorasi bagaimana kami dapat melakukan transisi yang adil bagi pekerja AS dari perang ke perdamaian.— Brandon Mancilla (@mancillabrando) 1 Desember 2023Seruan untuk gencatan senjata di kalangan serikat pekerja lokal di Amerika Serikat telah meningkat sejak dimulainya perang di Gaza. Diantaranya adalah Serikat Pekerja Pos Amerika, Asosiasi Perawat California, dan Serikat Guru Chicago.Seruan ini bertepatan dengan protes nasional di beberapa kota di AS yang mengutuk perang Zionis Israel di Gaza dan menyerukan penghentian agresi.Pergerakan global terus meningkat ketika Zionis Israel terus melakukan pembantaian brutal di Gaza, yang sejauh ini telah tercatat lebih dari 1.300 pembantaian. Berdasarkan data publik terbaru yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, perang di Jalur Gaza mengakibatkan lebih dari 18.000 orang Palestina menjadi martir, lebih dari 60% di antaranya adalah wanita dan anak-anak.[IT/r]