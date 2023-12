Wapres Harris kepada Mahmoud Abbas: AS Mendukung Penentuan Nasib Sendiri Palestina

US Vice President Kamala Harris

Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan atas nama Wakil Presiden Kamala Harris setelah dia bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas situasi di Gaza dan isu-isu terkait pemerintahan PA setelah perang berakhir.Menyusul keberangkatan Harris dari Dubai pada hari Minggu dari KTT COP28, pernyataan itu berbunyi, “Wakil Presiden menegaskan kembali dukungan AS untuk rakyat Palestina dan hak mereka atas keamanan, martabat, dan penentuan nasib sendiri. Dia menggarisbawahi komitmen kami terhadap solusi dua negara dan mengatakan bahwa rakyat Palestina harus mempunyai cakrawala politik yang jelas”.Harris secara khusus berbicara tentang pemerintahan bersama Palestina setelah berakhirnya perang setelah "menegaskan kembali dukungan AS untuk persatuan Tepi Barat dan Gaza di bawah revitalisasi Otoritas Palestina."Mengenai Tepi Barat yang Diduduki, yang juga diperintah oleh Otoritas Palestina, Harris menyatakan bahwa AS khawatir akan meningkatnya ketegangan termasuk “kekerasan pemukim ekstremis.”Kekerasan di Tepi Barat, yang mencapai angka tertinggi dalam 15 tahun tahun ini, semakin meningkat setelah Zionis “Israel” melancarkan perang baru di Gaza pada 7 Oktober.Hal ini menyusul pemerintahan Biden yang menyampaikan kepada Zionis “Israel” bahwa mereka akan memberlakukan larangan visa dalam beberapa minggu ke depan terhadap pemukim ekstremis Zionis Israel yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat yang diduduki.Blinken menyerukan diakhirinya ekstremisme pemukim, namun mendukung Zionis 'Israel'Harris menambahkan bahwa Penasihat Keamanan Nasionalnya Phil Gordon bermaksud mengunjungi Zionis “Israel” dan Tepi Barat yang diduduki minggu ini untuk berdiskusi lebih lanjut.Awal bulan lalu, Abbas menegaskan bahwa Otoritas Palestina siap memikul tanggung jawab atas Jalur Gaza dalam kerangka solusi politik yang komprehensif.Banyak negara Barat yang telah berbicara sejak awal perang mengenai perlunya kehadiran internasional di Gaza, terutama setelah perang.Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bulan lalu bahwa “Prancis siap untuk koalisi internasional melawan ISIS di mana kami mengambil bagian dalam operasi di Irak dan Suriah untuk juga berperang melawan Hamas.”Tanpa menyebutkan satu pun pembantaian atau kejahatan perang Zionis Israel, ia menambahkan bahwa perlawanan tersebut harus dilakukan "tanpa belas kasihan tetapi bukan tanpa aturan."Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby juga menyatakan bulan lalu bahwa Hamas “tidak bisa menjadi masa depan pemerintahan di Gaza,” dan ketika ditanya tentang langkah selanjutnya untuk Gaza, dia mengklaim para pejabat “tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan tersebut.” dan menegaskan “Apa pun itu – itu tidak mungkin Hamas.”Sebagai tanggapan, pejabat tinggi Hamas Osama Hamdan menyambut baik semua upaya dan inisiatif untuk mengakhiri agresi dan pengepungan di Gaza, serta menolak seruan apa pun untuk partisipasi pasukan asing dalam pemerintahan Gaza.Ketika berbicara kepada semua orang yang membahas situasi di Gaza setelah agresi pendudukan Zionis Israel berakhir, Hamdan mengatakan kepada mereka untuk "menghemat waktu, tenaga, dan aspirasi Anda; Gaza akan tetap menjadi warga Palestina, tangguh, dan bangga, serta mampu memukul mundur semua penjajahnya."Dia kemudian meminta Amerika Serikat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Gaza, dan mengatakan bahwa tindakan mereka setara dengan pendudukan Israel dalam hal kesalahan.[IT/r]