Office of Management and Budget director Shalanda Young speaks at a briefing at the White House in Washington

IslamTimes - Gedung Putih telah mengajukan permohonan mendesak kepada anggota parlemen untuk menyetujui bantuan tambahan untuk Ukraina, dengan mengatakan bahwa negara tersebut “hampir kehabisan waktu” karena lembaga-lembaga AS menghabiskan sisa dana dari paket keamanan sebelumnya.

Mengakhiri bantuan militer Amerika akan “menghancurkan” Kiev, seorang pejabat tinggi anggaran memperingatkanDalam sebuah surat yang ditujukan kepada para pemimpin kongres pada hari Senin (4/12), kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih, Shalanda Young, mengklaim bahwa bantuan AS di masa lalu telah menghasilkan “kemenangan militer yang signifikan” bagi Ukraina dan terus mendesak lebih banyak bantuan. .“Saya ingin memperjelas: tanpa tindakan kongres, pada akhir tahun ini kita akan kehabisan sumber daya untuk membeli lebih banyak senjata dan peralatan untuk Ukraina dan untuk menyediakan peralatan dari persediaan militer AS,” katanya. “Tidak ada dana ajaib yang tersedia untuk memenuhi momen ini. Kami kehabisan uang – dan hampir kehabisan waktu.”Memotong aliran senjata dan peralatan AS akan membuat Ukraina berlutut di medan perang, tidak hanya membahayakan kemajuan yang telah dicapai Ukraina, namun juga meningkatkan kemungkinan kemenangan militer Rusia.Young melanjutkan bahwa, pada pertengahan November, Pentagon telah menghabiskan 97% dari $62,3 miliar yang diterimanya untuk Ukraina tahun ini, sementara Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah menggunakan seluruh dana tersebut. dialokasikan.Pejabat tersebut juga memperingatkan bahwa perekonomian Ukraina dapat hancur tanpa bantuan lanjutan dari AS, dan mengatakan bahwa Kiev “tidak akan mampu terus berjuang, berhenti total,” jika terjadi penurunan yang parah.Meskipun Washington telah mengucurkan lebih dari $110 miliar dalam berbagai jenis bantuan ke Ukraina sejak konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022, anggota parlemen AS saat ini sedang berselisih mengenai bantuan tambahan.Presiden Joe Biden telah meminta paket belanja besar-besaran senilai $106 miliar untuk mendanai beberapa prioritas pemerintahannya, termasuk bantuan militer ke Ukraina dan Zionis Israel. Namun, Gedung Putih menghadapi tentangan dari semakin banyak anggota Partai Republik yang semakin skeptis terhadap dukungan AS untuk Kiev, dan anggota Partai Republik di DPR lebih memilih bantuan mandiri untuk Zionis Israel saja.Sementara pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mencatat bahwa partainya “masih berunding” dengan para penentang mengenai belanja Ukraina di masa depan, Ketua DPR Mike Johnson mengatakan bahwa Partai Republik di majelis rendah hanya akan menyetujui lebih banyak bantuan ke Kiev jika Demokrat menyetujui berbagai perubahan pada AS. kebijakan imigrasi. Johnson juga mengutip “kekhawatiran yang sah mengenai kurangnya strategi yang jelas di Ukraina,” dan menekankan perlunya memastikan “akuntabilitas atas bantuan yang diberikan oleh pembayar pajak Amerika.”[IT/r]