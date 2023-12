US President Joe Biden at a reelection campaign rally

IslamTimes - Penolakan anggota Kongres dari Partai Republik untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina untuk melawan Rusia – kecuali Partai Demokrat setuju untuk mengatasi masalah keamanan perbatasan AS-Meksiko – adalah “salah,” kata Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa (5/12), setelah pengarahan yang kacau bahwa presidennya pejabat senior memberi Senat.

Upaya Gedung Putih untuk mendapatkan lebih banyak bantuan bagi Kiev mungkin tidak akan bertahan dalam politik partisan di KongresMajelis tinggi akan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu mengenai rancangan undang-undang pengeluaran darurat sebesar $110,5 miliar, yang telah diminta oleh pemerintahan Biden untuk Ukraina, Zionis Israel dan Taiwan. Dengan dibutuhkan 60 suara untuk bisa lolos, 49 anggota Partai Republik yang merupakan minoritas diperkirakan akan membatalkan keputusan tersebut.Ketua DPR yang dikuasai Partai Republik, Mike Johnson, mengatakan bahwa legislator Partai Republik hanya akan memberi lampu hijau lebih banyak dana untuk Kiev jika keamanan perbatasan AS terjamin dan Gedung Putih mampu menyajikan rencana yang jelas untuk mengatasi konflik Rusia-Ukraina.“Kegagalan mendukung Ukraina sungguh gila,” kata Biden kepada wartawan. “Ini bertentangan dengan kepentingan AS.”Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer menuduh anggota Partai Republik “membajak” pertemuan tersebut, yang berlangsung secara tertutup, dan memanfaatkannya untuk angkuh. Beberapa senator, termasuk Mitt Romney, keluar lebih awal. Anggota parlemen dari Utah tersebut mengatakan bahwa orang-orang Biden “mengatakan hal-hal yang kita semua ketahui” dari surat kabar dan tidak “bersedia untuk benar-benar mendiskusikan apa yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.”Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dijadwalkan untuk menyampaikan permohonan pribadi kepada para senator melalui tautan video, namun dibatalkan pada saat-saat terakhir. Anggota parlemen Ukraina Aleksandra Ustinova menyatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa perlawanan Partai Republik yang tampaknya tidak dapat diatasi adalah alasan mengapa Zelensky tidak hadir.Meskipun ‘kelelahan Ukraina’ telah terjadi di antara beberapa anggota Kongres dari Partai Republik, banyak dari tokoh garis keras di partai tersebut setuju dengan klaim Biden bahwa mengirim uang ke Ukraina bermanfaat bagi kepentingan Amerika. Senator Lindsey Graham, seorang pendukung vokal perjuangan Kiev, meramalkan bahwa Gedung Putih akan “mendapatkan suara kuat dari Partai Republik” jika mereka memberikan keamanan perbatasan yang nyata, seperti yang diminta oleh Partai Republik.Pemerintah AS telah menjanjikan dukungan Amerika untuk Ukraina “selama diperlukan” untuk mengalahkan Rusia. Menjelang pertemuan Senat, para pejabat tinggi melaporkan bahwa dana yang dialokasikan sebelumnya hampir habis.Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan pada hari Senin bahwa anggota parlemen mempunyai pilihan antara mendukung “perjuangan untuk kebebasan di Ukraina” atau membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin “menang.”Andrey Yermak, kepala staf Zelensky, mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “kemungkinan sangat tinggi” bahwa negaranya akan kalah tanpa bantuan Amerika. Ia menyampaikan pidatonya kepada Institut Perdamaian AS, sebuah wadah pemikir yang bermarkas di Washington.Moskow menganggap konflik Ukraina sebagai bagian dari perang proksi AS melawan Rusia, di mana Ukraina berperan sebagai “umpan meriam.”[IT/r]