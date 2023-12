Anggota Partai Republik AS Mengungkap Alasan Mereka Keluar dari Rapat Senat Ukraina

US Senate Majority Leader Chuck Schumer gives remarks at a press conference in the US Capitol Building

IslamTimes - Pengarahan rahasia dan penuh risiko di Senat AS mengenai Ukraina telah menjadi tidak terkendali, dengan beberapa anggota Partai Republik keluar dari pertemuan tersebut, karena merasa marah atas keengganan Partai Demokrat untuk membuat kesepakatan mengenai bantuan ke Kiev dengan memberikan konsesi mengenai kontrol imigrasi yang lebih ketat.

Pertemuan mengenai bantuan ke Kiev hanya “buang-buang waktu” karena Partai Demokrat tidak mau ambil pusing soal keamanan perbatasan, kata anggota Partai RepublikPertemuan tertutup pada hari Selasa (5/12), yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan beberapa pejabat tinggi AS lainnya, seharusnya fokus pada paket keamanan senilai $111 miliar yang didukung oleh Partai Demokrat. Langkah tersebut mencakup bantuan kepada Ukraina, Zionis Israel, dan Taiwan, serta menangani keamanan perbatasan AS.Namun, pengarahan tersebut dimulai dengan awal yang sulit, ketika Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, yang dijadwalkan untuk berpartisipasi secara online, gagal melakukannya karena adanya hambatan “menit-menit terakhir”.Menurut Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer (D-NY), pemimpin Partai Republik Mitch McConnell berusaha untuk “membajak” agenda tersebut dengan meminta sesama anggota partai untuk menyampaikan proposal Partai Republik mengenai keamanan perbatasan alih-alih menanyai pejabat Biden tentang bantuan Ukraina.Ketika Partai Demokrat keberatan, salah satu anggota Partai Republik “bersikap tidak sopan dan mulai meneriaki salah satu jenderal dan menantang dia mengapa mereka tidak pergi ke perbatasan,” kata Schumer.Ketika akhirnya sampai pada bantuan Ukraina, beberapa anggota parlemen dari Partai Republik menyebut diskusi tersebut “buang-buang waktu,” dan mengklaim bahwa pejabat Biden memberikan jawaban yang umum dan berulang-ulang. Beberapa anggota Partai Republik – termasuk pendukung setia Kiev – keluar dari pertemuan tersebut.“Orang-orang bangkit dan keluar karena ini hanya membuang-buang waktu… Mereka hanya berkata, 'Ini tidak layak dilakukan, ini hanya lelucon, Anda tidak serius mengenai hal ini,'” kata Senator Partai Republik Kevin Cramer.Mengomentari pengarahan yang penuh gejolak tersebut, Senator Partai Republik Mitt Romney mengatakan bahwa “kami ingin membantu Ukraina dan Zionis Israel, namun kami harus membuat Partai Demokrat mengakui bahwa perdagangan di sini, kesepakatannya adalah kami menghentikan pembukaan perbatasan .”Bantuan Washington kepada Ukraina telah terhambat oleh kebuntuan kongres selama beberapa minggu ini, dan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri memperingatkan bahwa "AS berada di posisi paling bawah dalam hal kemampuan kami untuk memberikan bantuan keamanan kepada Ukraina,” di tengah kekhawatiran akan terjadinya krisis di Ukraina. “musim dingin yang sangat sulit.”Sementara itu, Andrey Yermak, kepala staf Zelensky, memperingatkan bahwa penundaan bantuan AS dapat menyebabkan kekalahan Ukraina oleh Rusia.[IT/r]