Amnesty International Mendesak AS untuk Menghentikan Pasokan Senjata ke 'Israel'

IslamTimes - Investigasi yang dilakukan Amnesty International menunjukkan bahwa senjata yang digunakan oleh Zionis "Israel" untuk menargetkan warga sipil Palestina diproduksi oleh Amerika Serikat.

Menurut laporan Amnesty International, 43 warga Palestina di Gaza terbunuh oleh senjata buatan AS yang digunakan oleh Zionis "Israel".“Penyelidikan baru yang dilakukan Amnesty International menemukan bahwa Joint Direct Attack Munitions (JDAM) buatan AS digunakan oleh militer Zionis Israel dalam dua serangan udara yang mematikan dan melanggar hukum terhadap rumah-rumah yang dipenuhi warga sipil di Jalur Gaza yang diduduki,” kata organisasi tersebut dalam sebuah postingan pada X.Investigasi baru yang dilakukan Amnesty International menemukan bahwa Joint Direct Attack Munitions (JDAM) buatan AS digunakan oleh militer Zionis Israel dalam dua serangan udara mematikan dan melanggar hukum terhadap rumah-rumah yang dipenuhi warga sipil di Jalur Gaza yang diduduki. pic.twitter.com/l8Q79JVskm— Amnesty International (@amnesty) 5 Desember 2023Pecahan logam senjata tersebut menunjukkan bahwa senjata tersebut diproduksi di AS pada tahun 2017 dan 2018.“Kedua serangan itu menewaskan total 43 warga sipil. Dalam kedua kasus tersebut, para penyintas mengatakan tidak ada peringatan akan terjadinya serangan,” kata badan pengawas tersebut lebih lanjut.Di situs tersebut, Amnesty International merinci informasi lebih lanjut dan menyerukan penghentian segera pengiriman persenjataan AS ke Zionis “Israel”. Mereka juga menyerukan penyelidikan atas kejahatan perang Zionis Israel karena terus-menerus menargetkan warga sipil.Pada tanggal 10 Oktober, serangan udara terhadap rumah keluarga al-Najjar di Deir al-Balah menewaskan 24 orang. Pada tanggal 22 Oktober, serangan udara terhadap rumah keluarga Abu Mu'eileq di kota yang sama menewaskan 19 orang di selatan Wadi Gaza, di wilayah di mana, pada 13 Oktober, militer Zionis Israel memerintahkan penduduk Gaza utara untuk pindah.”Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, mengatakan, “Fakta bahwa amunisi buatan AS digunakan oleh militer Israel dalam serangan yang melanggar hukum dengan konsekuensi mematikan bagi warga sipil harus menjadi peringatan mendesak bagi pemerintahan (Joe) Biden. . Senjata buatan AS memfasilitasi pembunuhan massal terhadap keluarga besar.”“Dua keluarga telah hancur dalam serangan ini, bukti lebih lanjut bahwa militer Zionis Israel bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum dan melukai warga sipil dalam pemboman di Gaza”.Dia menekankan bahwa dengan sengaja memberikan senjata untuk potensi pelanggaran hukum internasional bertentangan dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Amnesty International juga berpendapat bahwa tidak ada sasaran militer yang sah di wilayah yang dibom oleh Zionis "Israel", dan menyatakan keprihatinan mengenai serangan langsung terhadap warga sipil. Penggunaan senjata peledak di wilayah padat penduduk dianggap berpotensi tidak pandang bulu dan memerlukan penyelidikan sebagai kejahatan perang.Amnesty juga melakukan upaya untuk menghubungi IOF untuk menanyakan dan memeriksa serangan tersebut namun belum menerima tanggapan hingga saat ini.Hal ini tidak mengejutkan, karena AS transparan dalam mendukung genosida di Gaza."Amerika Serikat tidak mengatakan hentikan perang dan jangan berperang lagi," lapor outlet Zionis Israel Ynet pada hari Selasa (5/12).Amerika Serikat telah bermain di kedua sisi; di satu sisi, mereka mendukung dan mendanai agresi pendudukan Zionis Israel di Gaza, namun di sisi lain, mereka mengklaim menentang pembunuhan massal terhadap warga Palestina.Biden juga meningkatkan bantuan militer kepada Zionis "Israel" untuk membuka jalan bagi respons yang “cepat, tegas, dan luar biasa” terhadap Perlawanan Palestina, ketika Gedung Putih meminta tambahan dukungan sebesar $14 miliar dari Kongres – yang sebagian besar dimaksudkan untuk mendukung persenjataan Zionis Israel.Militer AS mengklaim telah menyiapkan 2.000 personel dan sejumlah unit dalam keadaan siaga tinggi untuk kemungkinan penempatan ke "Israel". Namun, para pejabat pertahanan menyatakan bahwa pasukan tersebut tidak dimaksudkan untuk bertugas dalam peran tempur dan ditugaskan untuk memberikan nasihat dan peran medis, namun beberapa dapat masuk untuk mendukung pasukan Zionis Israel.Dua kelompok kapal induk, USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower, telah dikirim ke wilayah tersebut, yang mencakup satu kapal penjelajah rudal, setidaknya dua kapal perusak, dan puluhan pesawat termasuk jet tempur bersama sekitar 5.000 prajurit dan wanita.[IT/r]