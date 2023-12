Pejabat PBB Mengatakan Situasi 'Apokaliptik' di Gaza Selatan Menghalangi Bantuan

Apocalyptic situation in southern Gaza

IslamTimes - Pejabat tinggi bantuan kemanusiaan di PBB telah menyatakan bahwa invasi Israel di Gaza selatan telah menyebabkan kehancuran dan kehancuran yang setara dibandingkan dengan wilayah utara.

Pejabat tinggi bantuan kemanusiaan di PBB telah menyatakan bahwa invasi Zionis Israel di Gaza selatan telah menyebabkan kehancuran dan kehancuran yang sama besarnya dengan yang terjadi di wilayah utara, sehingga mengakibatkan kondisi "apokaliptik" dan menghilangkan semua kemungkinan upaya kemanusiaan yang efisien.Martin Griffiths, koordinator bantuan darurat PBB, menyatakan bahwa dia mewakili seluruh komunitas bantuan internasional dalam menegaskan bahwa perang Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah membuat pekerja bantuan kehilangan sarana yang cukup untuk membantu 2,3 juta orang di Gaza. Yang bisa mereka lakukan, menurut pejabat itu, hanyalah menyerukan penghentian segera genosida.Pernyataannya bertepatan dengan pengumuman militer Zionis Israel mengenai masuknya paksa ke kota utama di Gaza selatan pada hari pertempuran paling sengit, sementara rumah sakit kesulitan menangani banyak warga Palestina yang terbunuh dan terluka.Dalam sebuah wawancara untuk The Guardian, Griffiths mengungkapkan pentingnya menghentikan serangan Zionis Israel di Gaza, dengan mengatakan, "Apa yang kami katakan hari ini adalah: sudah cukup sekarang. Harus dihentikan." Dia menyebutkan bahwa akibat invasi darat Zionis Israel ke Gaza, semua bantuan kemanusiaan tidak dapat dikirim atau didistribusikan, sehingga secara resmi mengakhiri semua operasi kemanusiaan.Griffiths melanjutkan, “Operasi ini sebenarnya bukan lagi operasi yang signifikan secara statistik, ini hanya sekedar penambalan pada luka dan tidak berhasil, dan akan menjadi ilusi bagi dunia jika berpikir bahwa orang-orang di Gaza dapat terbantu dengan operasi kemanusiaan dalam kondisi seperti ini. Ini adalah situasi apokaliptik sekarang karena ini adalah sisa-sisa sebuah negara yang terdesak ke wilayah selatan.”IOF memulai operasi darat di Gaza utara pada tanggal 27 Oktober. Warga Palestina di Gaza terpaksa pindah ke bagian selatan Jalur Gaza, yang juga terus menghadapi pemboman Zionis Israel. Menyusul kegagalan gencatan senjata selama seminggu pada tanggal 1 Desember, tank dan infanteri Zionis Israel memasuki wilayah selatan, memusatkan upaya pada Khan Younis. IOF melaporkan bahwa pasukan mereka telah mencapai pusat kota pada hari Selasa (5/12).Perlu dicatat bahwa Joe Biden, meskipun menyerukan perlindungan warga sipil, telah memberikan lampu hijau kepada “Israel” untuk memulai serangannya ke Gaza Selatan.Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, menyoroti strategi IOF untuk membagi Gaza menjadi distrik-distrik yang lebih kecil dan memberi tahu penduduk mengenai operasi militer yang akan datang di wilayah masing-masing. Sullivan mencirikan pendekatan ini sebagai "sangat tidak biasa bagi militer modern" yang bertujuan untuk meminimalkan korban sipil. Namun, jumlah korban tewas di Gaza melampaui 16.000 korban jiwa, yang sebagian besar adalah warga sipil.Meski AS menyatakan tidak bisa mengidentifikasi arah perang Zionis Israel di Gaza, Griffiths mengatakan semua upaya AS telah gagal. “Diplomasi AS sangat terfokus pada hal ini [meminimalkan korban] dan [Menteri Luar Negeri] Tony Blinken membicarakannya secara terbuka. Tampaknya hal ini tidak berhasil sama sekali, sehingga laju kehancuran di wilayah selatan sama besarnya dengan yang kita lihat di wilayah utara. Oleh karena itu, kita hanya bisa berbuat sangat sedikit, dan terus terang menghadapi kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa ini bukan lagi operasi kemanusiaan, yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Gaza. Kami akan tinggal. Kami tidak akan pergi… tapi tolong jangan berpikir bahwa lembaga kemanusiaan bisa menyelamatkan situasi ini. Mereka tidak bisa.”Samantha Power, kepala Badan Pembangunan Internasional AS, menyatakan keprihatinan pemerintahan Biden terhadap perlindungan warga sipil Palestina ketika operasi militer Zionis “Israel” terus berlanjut. Dia menekankan dampak tragis terhadap kehidupan orang-orang yang tidak bersalah, dan mengutip tindakan ekstrim yang diambil oleh para orang tua di Gaza untuk melindungi anak-anak mereka.Meskipun ada upaya PBB untuk mengidentifikasi tempat berlindung yang aman, tidak ada lagi tempat yang aman bagi warga Palestina untuk mencari perlindungan di Gaza. Martin Griffiths mencatat tidak adanya lokasi yang aman untuk pengiriman bantuan, menjadikan situasi kemanusiaan sangat buruk, dan menjadi hambatan yang signifikan dalam memberikan bantuan. Ketidakmampuan untuk mengakses penyeberangan Rafah untuk menerima bantuan yang dikirim ke Gaza semakin memperburuk tantangan ini, yang mengarah pada situasi yang suram dan menyusahkan dengan potensi konsekuensi jangka panjang.“Ada logika dalam hal ini, yang mengerikan, tragis, dan sejujurnya bersifat apokaliptik,” katanya. “Dan saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menciptakan generasi kemarahan dan ekstremisme selain ini.”Terlepas dari kebrutalan IOF di Gaza, Perlawanan tetap teguh dalam melawan semua serangan "Israel" dalam membela Gaza, yang mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di barisan Zionis Israel.Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Perlawanan Hamas, pada hari Selasa mengatakan para pejuangnya berhasil membunuh 10 tentara Israel di Khan Younis, selatan Jalur Gaza.“Beberapa waktu lalu… Mujahidin Al-Qassam berhasil menghabisi 10 tentara Zionis dan membunuh mereka dari jarak nol di poros timur kota Khan Yunis,” kata sayap militer tersebut melalui Telegram.Sayap militer lebih lanjut menyatakan bahwa mereka menargetkan delapan teroris IOF menggunakan rudal anti-personil dan menyebabkan cedera pada enam tentara IOF lainnya di daerah al-Zana di poros timur kota Khan Younis dengan menggunakan "senapan Qassam".Pada hari Senin (4/12), juru bicara Brigade al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya menghancurkan 28 kendaraan militer Israel di semua jalur selama 24 jam terakhir.Pekan lalu, pada hari Jumat (1/12), Brigade al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan puluhan tentara pendudukan Israel, menjelaskan bahwa para pejuangnya mendeteksi kehadiran setidaknya 60 tentara Israel di dalam tenda-tenda di lokasi sebelah timur Juhr al-Dik.Pejuang Al-Qassam memasang tiga IED anti-personil di sekitar posisi tersebut, dimana “bahan peledak diledakkan tepat pada pukul 4:30 pagi,” kata Perlawanan Palestina. “Salah satu pejuang kemudian mendekat untuk melenyapkan anggota pasukan yang tersisa.”[IT/r]