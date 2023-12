AS Mengantisipasi 'Fase Saat Ini' Invasi Israel Akan Berakhir pada Bulan Januari

Israeli troops and tank

IslamTimes - Para pejabat AS yakin bahwa operasi pasukan pendudukan Zionis Israel (IOF) yang sedang berlangsung di bagian selatan Jalur Gaza akan berlanjut selama beberapa minggu lagi.

Para pejabat AS mengantisipasi berakhirnya fase invasi darat Zionis Israel saat ini di Jalur Gaza pada bulan Januari, setelah itu Zionis “Israel” diperkirakan akan beralih ke strategi yang tidak terlalu intens dan terlokalisasi yang menargetkan para pejuang gerakan Palestina Hamas, CNN melaporkan, mengutip beberapa pejabat senior rezim.Para pejabat percaya bahwa invasi yang sedang berlangsung oleh pasukan pendudukan Israel (IOF) di bagian selatan Jalur Gaza akan berlanjut selama beberapa minggu lagi, dan Zionis “Israel” tidak mungkin mencapai tujuan utamanya untuk melemahkan Perlawanan Palestina hingga akhir tahun ini. Laporan itu menambahkan pada hari Selasa (5/12), meskipun, sejauh ini, 61 hari setelah perang, Perlawanan terus menembakkan roket ke permukiman di sekitar Gaza, mengecam klaim Zionis Israel yang melemahkan Perlawanan dan menghancurkan markas besarnya.Sementara itu, seorang pejabat Zionis Israel yang tidak disebutkan namanya sependapat dengan penilaian bahwa tahap invasi saat ini diperkirakan akan selesai dalam beberapa minggu ke depan, seperti dilansir CNN.“Kami sedang menjalani operasi dengan intensitas tinggi dalam beberapa minggu mendatang, kemudian mungkin beralih ke mode intensitas rendah,” kata pejabat itu seperti dikutip CNN.“Fase saat ini” yang dirujuk oleh para pejabat AS dan Zionis Israel digambarkan sebagai fase tersulit sejauh ini meskipun fase tersebut terkonsentrasi di wilayah selatan, yang dimasukkan ke dalam zona “aman” oleh Zionis Israel dan terlepas dari seruan AS dan klaim Zionis Israel mengenai fase "pemboman bedah" dan "terfokus" untuk menghindari korban sipil secara massal, dan puluhan pembantaian yang dilakukan sejauh ini adalah bukti terbaik dari hal tersebut.Hal ini terjadi ketika konfrontasi sengit terus berlanjut di sepanjang front timur Khan Younis ketika pasukan pendudukan Israel mencoba untuk maju lebih jauh ke Jalur Gaza, menurut sumber Al Mayadeen.Koresponden Al Mayadeen di Jalur Gaza juga melaporkan pemboman artileri yang sedang berlangsung di timur Khan Younis, membenarkan adanya konfrontasi di daerah tersebut.Koresponden kami lebih lanjut menjelaskan bahwa kemajuan IOF di front Khan Younis sangat lambat, dan pada saat yang sama membenarkan adanya pemboman artileri yang terus berlanjut di lingkungan al-Tuffah, al-Darj, dan Shujaiya di Kota Gaza.Pagi ini, Brigade al-Quds mengaku bertanggung jawab menargetkan kelompok militer pendudukan Israel di pemukiman "Nirim" dan "Nir Oz" dengan roket dan peluru.Media Zionis Israel membahas penurunan kepercayaan terhadap pemerintah Zionis Israel, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menunjukkan bahwa operasi dan perang selama bertahun-tahun yang tidak berakhir dengan “kemenangan total” telah menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan politik, terutama di tengah perpecahan internal dan korupsi.Analis politik Chai Klein mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 7 Zionis Israel bahwa “kepercayaan terhadap pemerintah Zionis Israel telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” dan menambahkan bahwa “operasi dan perang yang telah kita hentikan sebelum mencapai kemenangan selama bertahun-tahun telah membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan politik Zionis Israel."Ia melanjutkan, "Pertengkaran, masalah-masalah sepele, korupsi, dan kurangnya semangat para pemimpin Zionis Israel telah melemahkan martabat mereka dan melemahkan kepemimpinan serta kepercayaan mereka terhadap mereka."Kekhawatiran Zionis Israel untuk tidak meraih kemenangan muncul di tengah kerugian signifikan yang diderita pasukan Zionis Israel selama upaya mereka menyerang Jalur Gaza, selain kerugian mereka di perbatasan Palestina-Lebanon, tegasnya lebih lanjut.[IT/r]