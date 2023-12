Gereja Bethlehem Membuat Adegan Kelahiran Puing-puing yang Melambangkan Genosida di Gaza

Evangelical Lutheran Christmas Church depicting a baby amid the rubble

IslamTimes - Sebuah gereja di Betlehem telah menciptakan adegan kelahiran Yesus yang menyerupai situasi di Gaza yang dilanda perang, menjelang Natal tahun ini di tengah serangan brutal Zionis Israel di daerah kantong yang terkepung tersebut.

Adegan kelahiran Yesus di Gereja Natal Evangelis Lutheran menunjukkan mainan bayi yang dibungkus dengan keffiyeh tradisional Palestina dan ditempatkan di puing-puing dan reruntuhan.Meskipun keffiyeh melambangkan identitas, sejarah, dan perjuangan Palestina, puing-puingnya melambangkan kehancuran di Gaza, di mana lebih dari 16.000 orang menjadi martir akibat perang tanpa pandang bulu Zionis Israel, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.Mainan bayi yang melambangkan Nabi Issa (Yesus) diyakini mewakili ribuan anak yang terkubur di bawah reruntuhan di Gaza.“Keluarga Gereja bertemu minggu lalu dan membangunnya bersama. Itu adalah pengalaman yang mengharukan bagi keluarga kami. Selama kebaktian pada hari Minggu, beberapa orang menangis,” kata Pendeta Dokter Munther Isaac, pendeta gereja tersebut, kepada The New Arab pada hari Selasa (5/12).Betlehem diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Issa (AS). Ribuan orang biasanya berduyun-duyun ke kota Tepi Barat setiap tahun pada hari Natal untuk merayakan ulang tahun kelahirannya.[IT/r]