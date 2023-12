Amnesti: Senjata Buatan AS Digunakan dalam Serangan Gaza yang Menewaskan 43 Warga Sipil

US-made weapon used in Gaza strikes

IslamTimes - Investigasi Amnesty International mengungkapkan bahwa amunisi buatan AS digunakan dalam dua serangan udara Zionis “Israel” di Gaza pada bulan Oktober yang menewaskan 43 warga sipil.

Organisasi hak asasi manusia tersebut mengatakan para anggotanya menemukan sisa-sisa amunisi di tengah puing-puing rumah yang hancur di Gaza tengah setelah dua serangan yang menewaskan 43 warga sipil, termasuk 19 anak-anak, 14 wanita, dan 10 pria.Penyelidikan mengungkapkan bahwa orang-orang yang selamat dalam kedua kejadian tersebut tidak menerima peringatan tentang serangan udara yang akan datang.Pada 10 Oktober, serangan menargetkan kediaman keluarga al-Najjar di Deir al-Balah, yang mengakibatkan kematian 24 orang. Pada tanggal 22 Oktober, serangan udara Zionis “Israel” juga menghantam rumah keluarga Abu Mu’eileq di kota yang sama, menewaskan 19 orang.“Fakta bahwa amunisi buatan AS digunakan oleh militer Zionis ‘Israel’ dalam serangan yang melanggar hukum dengan konsekuensi mematikan bagi warga sipil harus menjadi peringatan mendesak bagi pemerintahan Biden,” kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International.“Senjata buatan AS memfasilitasi pembunuhan massal terhadap keluarga besar,” katanya.“Dua keluarga telah hancur dalam serangan ini, bukti lebih lanjut bahwa militer Zionis ‘Israel’ bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum dan melukai warga sipil dalam pemboman mereka di Gaza.”Amnesty melaporkan bahwa tim ahli senjata dan analis penginderaan jarak jauh melakukan analisis menggunakan citra satelit dan foto rumah-rumah yang terkena dampak. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Joint Direct Attack Munitions [JDAM] buatan AS digunakan oleh militer Zionis “Israel” dalam dua serangan udara di Gaza. JDAM adalah perangkat panduan yang mengubah bom terarah yang ada menjadi amunisi “pintar” yang dipandu secara presisi.Gambar tersebut menunjukkan pecahan persenjataan yang ditemukan dari reruntuhan dan menggambarkan tingkat kehancuran. Gambar-gambar tersebut diambil oleh petugas lapangan Amnesty sebagai bagian dari proses investigasi.“Dalam menghadapi angka kematian warga sipil dan skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza, AS dan pemerintah lainnya harus segera menghentikan pengiriman senjata ke 'Israel' yang kemungkinan besar akan digunakan untuk melakukan atau meningkatkan risiko pelanggaran hukum internasional," kata Ms Callamard.“Dengan sengaja membantu pelanggaran adalah bertentangan dengan kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Negara yang terus memasok senjata yang digunakan untuk melakukan pelanggaran dapat ikut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut,” tambahnya.Investigasi Amnesty menyatakan bahwa serangan udara tersebut merupakan serangan yang disengaja terhadap warga sipil atau bangunan sipil atau serangan tanpa pandang bulu dan oleh karena itu organisasi hak asasi manusia global mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, dan menyatakan bahwa tindakan tersebut harus diselidiki sebagai kejahatan perang.“Organisasi tersebut menemukan bahwa serangan udara ini merupakan serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil atau serangan sembarangan,” kata laporan tersebut, seraya menyerukan agar serangan tersebut diselidiki sebagai “kejahatan perang”.AS memberikan rata-rata $3 miliar bantuan militer kepada entitas apartheid Zionis “Israel” setiap tahunnya. Menanggapi Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap entitas tersebut, pemerintahan Biden meminta tambahan bantuan militer sebesar $10,6 miliar.Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon mengatakan bahwa mereka sedang meninjau laporan Amnesti tersebut.Entitas Zionis “Israel” memulai perangnya di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan melancarkan Operasi Banjir al-Aqsa sebagai tanggapan atas meningkatnya kejahatan rezim terhadap warga Palestina.Entitas tersebut juga telah memblokir pasokan air, makanan, listrik, dan obat-obatan ke Gaza, sehingga menyebabkan wilayah pesisir tersebut mengalami krisis kemanusiaan. Rezim ini juga menentang seruan global untuk melakukan gencatan senjata.Lebih dari 16.000 warga Palestina tewas dalam perang yang didukung AS, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.[IT/r]