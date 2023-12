Reaksi terhadap Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza oleh AS

Islam Times - Perwakilan dari berbagai negara dan kelompok di dunia telah bereaksi terhadap tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi gencatan senjata di Gaza; semua menyatakan penyesalan dan mengutuk tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut di Gaza.

Melansir dari Noura News, ada yang menganggap tindakan AS adalah eksekusi ribuan bahkan puluhan ribu warga Palestina di Jalur Gaza.Penggunaan hak veto Amerika terhadap resolusi Dewan Keamanan mengenai gencatan senjata segera di Gaza meskipun pembunuhan terus berlanjut sangat disesalkan.Kami menuntut gencatan senjata sementara segera di Gaza untuk mencapai gencatan senjata permanen di wilayah ini.Hak veto resolusi Dewan Keamanan berarti AS telah memerintahkan eksekusi ribuan bahkan mungkin puluhan ribu warga Palestina.Kegagalan Dewan Keamanan menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza sungguh memalukan.Kami sangat prihatin dengan tragedi kemanusiaan di Gaza dan itulah sebabnya kami mendukung resolusi ini. Dewan Keamanan kembali gagal.Amerika mencegah pembentukan gencatan senjata berarti menjatuhkan hukuman mati kepada ribuan dan mungkin puluhan ribu warga Palestina di Jalur Gaza.Kami menyesalkan Amerika Serikat menggunakan hak vetonya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza meskipun pembunuhan terus terjadi di sana.Hak veto resolusi di Dewan Keamanan adalah partisipasi langsung Amerika Serikat dalam pembunuhan warga PalestinaSeorang anggota biro politik gerakan perlawanan Islam Hamas mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi gencatan senjata di Gaza yang diajukan ke Dewan Keamanan dan menyebutnya sebagai tindakan dan posisi yang tidak bermoral dan tidak manusiawi.Izzat al-Risheq, menekankan bahwa sabotase AS terhadap gencatan senjata di Gaza berarti partisipasi langsung negara tersebut dalam kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza dan lampu hijau untuk melakukan lebih banyak kejahatan dan genosida.[IT/AR]