Cop28: Kritik terhadap Pembunuhan Massal ‘Israel’ di Gaza Menghadapi Pengawasan PBB yang ‘Belum Pernah Terjadi Sebelumnya’

Gaza Face

IslamTimes - Kelompok masyarakat sipil pada hari Jumat (8/12) menuduh sekretariat iklim PBB [UNFCCC] melakukan kebijakan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” atas tindakan dan ekspresi solidaritas mereka terhadap Palestina pada KTT iklim Cop28 di Dubai.

Pejabat dari War on Want dan Climate Action Network International [CAN] melaporkan bahwa para aktivis diancam akan dikeluarkan dari KTT karena mengenakan keffiyeh atau lencana pro-Palestina di dalam zona biru pusat konferensi, salah satu “ruang khusus” untuk protes di KTT tersebut.Zona biru dikelola oleh PBB dan oleh karena itu tunduk pada peraturan UNFCCC, sementara undang-undang UEA secara umum melarang ekspresi perbedaan pendapat di luar lokasi Cop28.Namun para aktivis melaporkan semakin ketatnya pembatasan terhadap pidato yang digunakan selama protes pro-Palestina di zona biru.Pada hari Minggu (3/12), kelompok keadilan iklim mengadakan unjuk rasa di zona biru untuk menuntut gencatan senjata. Tidak dapat mengibarkan bendera Palestina karena larangan mengibarkan bendera di KTT, para demonstran mengangkat tinggi-tinggi spanduk berhiaskan semangka.Meskipun UNFCCC mengizinkan unjuk rasa tersebut, UNFCCC memberlakukan pembatasan ketat terhadap slogan dan nyanyian yang dapat digunakan oleh para pengunjuk rasa."Kami diberitahu bahwa kami tidak bisa menggunakan kata 'apartheid'. Kami tidak bisa menggunakan kata 'kolonialisme pemukim'. Kami bahkan tidak bisa menggunakan kata 'gencatan senjata sekarang'," Asad Rehman, direktur War on Ingin, kata MEE.Pada hari Jumat (8/12), UNFCCC memberi tahu para delegasi KTT bahwa nyanyian “Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas” secara resmi dilarang di konferensi tersebut.Meskipun peraturan UNFCCC telah lama menetapkan bahwa izin harus diberikan terlebih dahulu untuk melakukan protes di Cop, para pemohon kini harus menentukan slogan dan nyanyian apa yang ingin mereka gunakan.“Mereka membuat penilaian politik mengenai apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima,” kata Rehman.“Saya seorang veteran dalam [pembicaraan] ini,” katanya. “Kami belum pernah mengalami intervensi sebesar ini sebelumnya… semuanya khususnya mengenai isu Zionis ‘Israel’ dan Palestina.”UEA membantah adanya pembatasanPada hari pertama KTT perubahan iklim, Rehman berbicara atas nama kelompok keadilan iklim pada konferensi pers untuk menyatakan solidaritas terhadap Palestina.Pada pukul 3 pagi keesokan paginya waktu setempat, dia dan peserta konferensi lainnya diberitahu bahwa lencana konferensi mereka akan dicabut.Penghapusan lencana terhadap aktivis dapat mengakibatkan deportasi karena lencana Cop28 dikaitkan dengan visa.“Mereka mengklaim bahwa konferensi pers kami benar-benar merupakan unjuk rasa politik untuk mendukung Palestina,” kata Rehman.“Kami menyampaikan hal ini kepada sekretaris eksekutif UNFCCC... dan mengatakan bahwa, jika lencana kami dicabut, maka hal ini akan menyebabkan banyak organisasi masyarakat sipil lainnya secara sukarela menggantungkan lencana mereka sebagai bentuk solidaritas. Kami tidak bersedia untuk bungkam dalam masalah Palestina.“Kami telah menerima banyak sekali orang yang diberitahu bahwa mereka akan dicabut lencananya jika mereka mengenakan keffiyeh atau lencana yang menyerukan gencatan senjata,” kata Rehman.UNFCCC mengaitkan pembatasan tersebut dengan kepresidenan Cop28.Namun, ketika Rehman dan penyelenggara lainnya bertanya langsung kepada presiden KTT, Sultan al-Jaber apakah dia memberlakukan pembatasan, dia membantahnya.“Kemungkinan besar tekanan datang dari Amerika Serikat dan Zionis ‘Israel’ serta pihak lain di PBB mengenai hal ini,” kata Rehman.“Mengapa kami tidak diperbolehkan melakukan hal di sini seperti yang diperbolehkan di Mesir [saat Cop27]?” tanya Rehman. “Mengapa di Mesir kita diperbolehkan mengangkat isu tahanan politik tanpa konsekuensi apa pun dari PBB?“Faktanya, UNFCC secara aktif mendukung kami dan membantu kami melakukan hal tersebut. Namun jika menyangkut isu Zionis ‘Israel’ dan Palestina, hal tersebut tidak terjadi.”[IT/r]