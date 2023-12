Apakah Ketergantungan Israel yang Berlebihan pada Teknologi Menyebabkan Kegagalan Intelijen pada 7 Oktober?

October 7

IslamTimes - Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi oleh badan-badan intelijen dan militer Zionis Israel terus mempengaruhi konflik yang terjadi saat ini di Gaza, kata para analis, dan juga ikut bertanggung jawab atas kegagalan mendeteksi serangan Hamas pada 7 Oktober.

Serangan mendadak Hamas terhadap pos-pos militer dan desa-desa sekitar di Zionis ‘Israel’ selatan mengejutkan badan-badan intelijen Zionis ‘Israel’. Pejuang Hamas juga menawan sekitar 240 orang Zionis ‘Israel’.Zionis ‘Israel’, dalam respons militernya yang brutal, telah membunuh lebih dari 17.000 warga Palestina di Gaza sejak saat itu.Baik di Zionis Israel maupun di wilayah Arab yang lebih luas, banyak yang bertanya bagaimana Shin Bet, salah satu badan intelijen yang paling dihormati dan ditakuti di dunia, yang bertanggung jawab atas keamanan Zionis Israel, bisa dikalahkan oleh Hamas yang menggunakan buldoser dan paralayang.Ketidakpercayaan dunia telah memicu banyak teori konspirasi di beberapa kalangan. Namun, para analis menekankan bahwa lembaga-lembaga terbaik pun rentan terhadap gangguan dalam siklus pengumpulan dan analisis intelijen mereka.“Tidak ada organisasi intelijen yang sempurna,” kata Omar Ashour, seorang profesor studi keamanan dan militer dan pendiri Program Studi Keamanan di Institut Studi Pascasarjana Doha, kepada Al Jazeera.Badan keamanan Zionis 'Israel' diketahui telah mengumpulkan lebih dari cukup data untuk mengantisipasi serangan Hamas yang akan terjadi. Memang benar, intelijen Zionis ‘Israel’ telah mengetahui rencana serangan Hamas satu tahun sebelumnya, menurut sebuah laporan di New York Times.“Kegagalan intelijen datang dari berbagai arah,” Oren Ziv, jurnalis majalah +972, sebuah terbitan yang berbasis di ‘Tel Aviv,’ mengatakan kepada Al Jazeera. Namun ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dan kecerdasan buatan (AI) tampaknya menjadi salah satu kelemahan yang paling menonjol pada tanggal 7 Oktober.Miliaran dolar yang diinvestasikan dalam sistem teknologi tinggi seperti tembok perbatasan dan kamera keamanan di sekitar Gaza diyakini cukup untuk menghentikan serangan apa pun, menurut Ziv. Namun ketergantungan pada teknologi menyebabkan rasa aman yang salah.Pengumpulan intelijen yang komprehensif memerlukan sejumlah sumber: sumber terbuka, komunikasi yang disadap, citra satelit, dan pelacakan merupakan faktor penting dalam pengumpulan intelijen sebelum menyusun analisis, kata Ashour. Namun aspek kecerdasan manusia juga penting.“Teknologi-teknologi yang ada di sepanjang perbatasan ini – kamera, senapan otomatis, balon, dan kipas pintar – [didukung] juga oleh fakta bahwa ada orang – manusia – yang memelihara dan mengawasinya,” kata Ziv.Pada tanggal 7 Oktober, perbatasan dengan Gaza tidak dijaga. Banyak dari pasukan tersebut diduga berada di ‘rumah’, merayakan hari raya Yahudi, ‘Sukkot’, sementara yang lain telah direlokasi untuk mendukung operasi Zionis ‘Israel’ di sekitar Masjid Al-Aqsa di Al-Quds yang diduduki dan di Tepi Barat. “Hanya dua atau tiga batalion yang tersisa di sekitar perbatasan Gaza,” kata Ziv, seraya menambahkan bahwa kapasitas mereka pun tidak penuh karena liburan tersebut.Sejumlah tentara perempuan muda yang memantau beberapa kilometer Jalur Gaza melalui kamera mengetahui datang dan perginya semua orang di zona tersebut – mulai dari petani hingga komandan Hamas. Ketika mereka melihat perubahan tertentu dalam perilaku dan gerakan, mereka memberi tahu petugas senior.“Tidak ada yang mendengarkan mereka,” kata Ziv. Tampaknya, tambahnya, militer Zionis ‘Israel’ mencurigai Hamas akan menerobos penghalang di sekitar Gaza, menonaktifkan peralatan keamanan dan menyerbu kota-kota perbatasan. Surat kabar, Haaretz, mengajukan pertanyaan pada tanggal 20 November apakah tanggapannya akan berbeda jika laki-lakilah yang memperingatkan atasan mereka.“Pengumpulan intelijen bagus tetapi analisisnya [kurang],” kata Ashour.Kerusakan reputasi yang terjadi pada tanggal 7 Oktober bukan hanya karena kegagalan dalam mengantisipasi operasi Hamas. Ini juga tentang betapa tidak memadainya reaksi pasukan Zionis ‘Israel’ setelah pagar perbatasan ditembus. ‘Orang Zionis Israel’ yang diserang pada hari itu mengharapkan bantuan dari militer atau polisi dalam hitungan menit. Sebaliknya, bantuan memerlukan waktu berjam-jam untuk sampai – dalam satu kasus, dibutuhkan waktu hingga 20 jam.“Citra yang diciptakan Zionis ‘Israel’ selama beberapa dekade telah rusak,” kata Antony Loewenstein, penulis buku The Palestine Laboratory: How ‘Israel’ Exports the Technology of Occupation Around the World, kepada Al Jazeera.Namun kegagalan tersebut tidak menghentikan militer Zionis ‘Israel’ untuk terus menggunakan AI dan teknologi dalam perang mereka di Gaza saat ini.Sebuah laporan inovatif di Majalah +972 mengungkap betapa longgarnya pembatasan terhadap korban sipil, perluasan otorisasi untuk mengebom sasaran non-militer, dan sistem AI yang digunakan untuk menghasilkan sasaran dengan cepat telah digabungkan untuk menciptakan “pabrik pembunuhan massal”.Dikenal sebagai “Habsora” atau “The Gospel”, sistem ini mengandalkan AI dan dapat menghasilkan target hampir secara instan, menurut laporan tersebut.“Salah satu hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang mempromosikan penggunaan AI dalam peperangan adalah bahwa hal itu akan membuat perang menjadi lebih manusiawi,” kata Loewenstein. Para pendukung penggunaan AI, katanya, berpendapat bahwa “penargetannya akan lebih tepat dan apa yang disebut sebagai dampak buruk tidak akan terjadi atau akan terjadi jauh lebih sedikit”. Namun argumen tersebut tidak berlaku, menurut Loewenstein.“Saya benar-benar tidak melihat bukti mengenai hal itu,” katanya.Laporan di Majalah +972 ditambah dengan gambar-gambar mengerikan yang muncul di Gaza melukiskan kenyataan suram dimana tidak ada cukup tindakan yang dilakukan untuk melindungi kehidupan warga sipil atau infrastruktur. Namun jika ada yang melihat kengerian, ada pula yang melihat peluang.“Dampak dari pemberitaan Majalah +972 adalah banyak negara akan melihatnya dan putus asa untuk mendapatkan sendiri teknologi tersebut,” kata Loewenstein. “Begitulah cara kerja laboratorium dan ini terjadi berkali-kali di sekitar Gaza dan Tepi Barat selama bertahun-tahun.”Mungkin bukan hanya teknologi itu sendiri yang menarik bagi calon pembeli namun juga taktik yang digunakan untuk membenarkan penggunaannya.“Jumlah korban sipil yang tak tertandingi bukan merupakan hambatan bagi penjualan teknologi, namun pada kenyataannya, akan dilihat sebagai bonus karena begitu banyak negara lain di seluruh dunia, lihatlah apa yang dilakukan 'Israel' di Palestina – bukan hanya sejak saat itu. 7 Oktober, tapi bertahun-tahun sebelumnya,” kata Loewenstein. “Mereka tidak hanya ingin mendapatkan teknologinya tetapi juga gagasan bagaimana cara menghindari korban sipil yang begitu besar.”[IT/r]