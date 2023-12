China: Veto AS terhadap Resolusi Gencatan Senjata Gaza adalah Kemunafikan

Zhang Jun, China’s ambassador to the UN Security Council

IslamTimes - Keputusan AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata antara entitas “Israel” dan gerakan perlawanan Palestina Hamas adalah tindakan munafik, kata Zhang Jun, duta besar China untuk organisasi tersebut.

Pada hari Jumat (8/12), AS adalah satu-satunya negara yang memberikan suara menentang resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab dan didukung oleh lebih dari 90 negara lain, yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera” dan “pembebasan sandera segera dan tanpa syarat” yang ditangkap oleh kelompok Hamas; 13 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung dokumen tersebut, namun Inggris abstain.Menjelaskan veto tersebut, Robert Wood, wakil duta besar Washington untuk PBB, menyebut dokumen tersebut “berbeda dari kenyataan.” Dia menambahkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan saran AS, dengan mengatakan bahwa gencatan senjata tanpa syarat akan memungkinkan kelompok tersebut mengulangi serangan di kemudian hari.Dia juga mengklaim bahwa dokumen tersebut gagal “mendorong dimulainya kembali jeda kemanusiaan,” dan menekankan bahwa “setiap nyawa orang Palestina yang tidak bersalah yang hilang adalah sebuah tragedi.”Mengomentari pemungutan suara tersebut, Zhang menyatakan “kekecewaan dan penyesalan yang besar” karena AS mengabaikan resolusi tersebut, dengan alasan bahwa pembenaran atas tindakan tersebut “lemah.” Dia mencatat bahwa “memaafkan berlanjutnya pertempuran sambil mengaku peduli terhadap kehidupan dan keselamatan orang-orang di Gaza dan kebutuhan kemanusiaan di sana adalah tindakan yang saling bertentangan.”Sejak awal konflik, AS telah memblokir beberapa resolusi PBB yang disponsori oleh berbagai negara yang menyerukan gencatan senjata. Pada pertengahan November, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah dokumen yang menyerukan “jeda kemanusiaan” dalam permusuhan. Pernyataan tersebut didukung oleh 12 suara, dengan Rusia, AS, dan Inggris abstain.Entitas Zionis “Israel” mengobarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Hamas Palestina melakukan Operasi Banjir al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan atas kekejaman rezim Zionis “Israel” terhadap warga Palestina.Lebih dari 17.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan setidaknya 46.000 lainnya terluka sejak dimulainya perang yang didukung AS di Gaza.[IT/r]