Jajak Pendapat: Hanya Setengah dari Orang Dewasa Muda AS yang Percaya bahwa Holocaust Benar-benar Terjadi 

Jewish victims are piled on a wagon at Germany's Dora-Nordhausen concentration camp

IslamTimes - Separuh dari orang dewasa AS yang berusia di bawah 30 tahun percaya bahwa Holocaust Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman adalah mitos atau tidak yakin hal itu benar-benar terjadi, demikian ungkap jajak pendapat Economist/YouGov yang baru.

Sebuah survei baru mengungkapkan tingginya tingkat keraguan di kalangan warga Amerika bahwa genosida Yahudi yang dilakukan Nazi Jerman benar-benar terjadiJajak pendapat tersebut, yang dirilis pada hari Jumat (8/12), menemukan bahwa satu dari lima orang Amerika berusia antara 18 dan 29 tahun setuju dengan pernyataan bahwa “Holocaust adalah sebuah mitos,” sementara 23% percaya bahwa pernyataan tersebut dilebih-lebihkan. Sebanyak 30% lainnya merasa tidak yakin, sementara 51% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut.Secara keseluruhan, 7% warga Amerika menyangkal Holocaust itu nyata, sementara 16% tidak sepenuhnya yakin, menurut jajak pendapat tersebut. Respons yang diberikan sangat beragam berdasarkan usia, dengan hanya 2% responden berusia antara 45 dan 64 tahun dan kurang dari 1% responden berusia 65 tahun ke atas yang mengatakan Holocaust tidak terjadi. Masyarakat Amerika juga terbagi dalam masalah ini berdasarkan ras, dengan penolakan dan keraguan Holocaust dua kali lebih tinggi di kalangan warga kulit hitam dan Hispanik dibandingkan warga kulit putih. Meskipun 13% warga kulit hitam dan 12% warga Hispanik menganggap genosida Yahudi hanyalah mitos, hanya 5% warga kulit putih yang setuju dengan pernyataan tersebut.Senator AS Steve Daines, seorang anggota Partai Republik dari Montana, mengatakan hasil jajak pendapat tersebut seharusnya tidak mengejutkan setelah adanya kesaksian di kongres minggu ini di mana rektor dari tiga universitas elit menolak untuk mengatakan bahwa menyerukan genosida Yahudi akan melanggar kode etik mereka. . "Holocaust menyelami kedalaman kejahatan dan tidak boleh terjadi lagi,” katanya. “Kongres harus meminta pertanggungjawaban para pendidik untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi.”Temuan jajak pendapat tersebut muncul pada saat ketegangan perang Zionis Israel-Hamas dilaporkan memicu meningkatnya tindakan pelecehan atau kekerasan terhadap orang Yahudi dan Muslim di AS. Mahasiswa Yahudi di universitas-universitas besar, seperti Columbia dan Cornell, mengklaim bahwa mereka merasa tidak aman karena beberapa pengunjuk rasa di kampus mereka memuji serangan Hamas dan menyerukan penghapusan Zionis Israel.Konflik di Gaza juga telah menempatkan Presiden AS Joe Biden dalam kesulitan politik ketika ia mencoba menunjukkan dukungan kuat kepada Israel tanpa mengasingkan pemilih pro-Palestina di Partai Demokrat. Jajak pendapat Associated Press-NORC bulan lalu menunjukkan bahwa hampir separuh anggota Partai Demokrat tidak setuju dengan cara Biden menangani krisis ini. Di antara mereka yang menyalahkan pemimpin partainya, 58% mengatakan dia tidak cukup mendukung Palestina, sementara 13% mengatakan dia tidak cukup mendukung Zionis Israel.Hampir 18.000 warga Palestina telah terbunuh sejak perang dimulai dua bulan lalu. Sekitar 1.200 orang tewas ketika pejuang Hamas melancarkan serangan mendadak di desa-desa di Zionis Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang memicu konflik.Jajak pendapat Economist/YouGov menunjukkan bahwa 10% anggota Partai Demokrat percaya Holocaust hanyalah mitos, dua kali lipat angka tersebut di kalangan pemilih Partai Republik. Survei tersebut menemukan kesenjangan yang lebih tajam antara penduduk kota besar dan daerah pedesaan. Meskipun 14% penduduk perkotaan Amerika mengatakan Holocaust tidak benar-benar terjadi, hanya 3% responden dari komunitas pedesaan yang setuju dengan pernyataan tersebut.[IT/r]