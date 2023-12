AS Menyetujui Penjualan Darurat Senjata ke Israel

Israeli tanks and armored vehicles are deployed near the Gaza border

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menghindari wewenang kongres atas bantuan militer ke Zionis Israel dengan memberikan persetujuan darurat untuk menjual amunisi tank senilai $106,5 juta yang diperlukan untuk meningkatkan upaya perang Yerusalem Barat melawan Hamas di Jalur Gaza.

Pemerintahan Biden telah melewati Kongres dalam menyediakan amunisi tank untuk perang Yerusalem Barat melawan HamasDepartemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi keputusannya pada hari Sabtu (9/12), dengan mengatakan pihaknya telah memberi tahu Kongres sehari sebelumnya setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyimpulkan bahwa “ada keadaan darurat yang memerlukan penjualan segera peluru tank" ke Israel. Penetapan darurat tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan keamanan nasional AS, kata departemen tersebut.Persetujuan terhadap penjualan senjata semacam itu jarang sekali mengabaikan pengawasan Kongres dan hanya diberikan ketika lembaga eksekutif melihat kebutuhan untuk mengirimkan senjata sebagai hal yang terlalu mendesak untuk menunggu anggota parlemen mengambil tindakan. Kesepakatan dengan Zionis Israel mencakup hampir 14.000 peluru tank dengan daya ledak tinggi. Peluru berdaya ledak tinggi M830 mampu menghancurkan tank dan target lapis baja lainnya.“Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan Zionis Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Zionis Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap pakai,” kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. “Usulan penjualan ini konsisten dengan tujuan tersebut. Israel akan menggunakan peningkatan kemampuan ini sebagai pencegah ancaman regional dan memperkuat pertahanan dalam negerinya.”Persetujuan darurat ini diberikan ketika pemerintahan Presiden Joe Biden berjuang untuk mendapatkan persetujuan kongres sebesar $106 miliar dalam belanja keamanan tambahan, termasuk $14,3 miliar untuk Zionis Israel. Bulan lalu DPR AS meloloskan rancangan undang-undang yang akan memberikan bantuan senilai $14,5 miliar untuk Yerusalem Barat, namun Biden bersikeras agar pendanaan untuk Israel dan Ukraina digabungkan menjadi satu. Anggota parlemen dari Partai Republik telah menunda persetujuan untuk bantuan tambahan ke Kiev setelah sebelumnya menyetujui pengeluaran sebesar $113 miliar, dengan alasan kekhawatiran bahwa Washington hanya memperpanjang konflik dengan Rusia tanpa memiliki strategi yang jelas untuk mencapai kemenangan.Beberapa anggota Partai Demokrat menyarankan agar bantuan militer apa pun yang diberikan kepada Israel harus bergantung pada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi korban sipil di Gaza. Hampir 18.000 warga Palestina telah terbunuh dan 1,9 juta orang terpaksa mengungsi sejak perang dimulai pada bulan Oktober. Konflik ini dipicu ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap desa-desa di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera ratusan orang saat kembali ke Gaza.[IT/r]