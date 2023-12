Menlu RI Kecewa DK PBB Gagal Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Islam Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Sabtu mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina.

“Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” kata Retno.Pada Jumat (8/12), Rancangan resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina, diblokir oleh AS, walaupun didukung oleh 13 anggota DK lainnya. Inggris, yang memiliki hak veto, memilih untuk abstain. Rancangan resolusi tersebut menekankan pentingnya kepatuhan pada hukum internasional, perlindungan warga sipil, dan gencatan senjata kemanusiaan.Uni Emirat Arab (UAE) sebagai penanggung jawab rancangan menyampaikan upayanya untuk segera menyelesaikan resolusi mengingat meningkatnya jumlah korban selama 63 hari perang di Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak 2017, menyerukan gencatan senjata di tengah kondisi tidak memungkinkan di Gaza.Di lain pihak, Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Joe Biden menggunakan hak veto karena gencatan senjata akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza."Selama Hamas tetap pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentu saja bukan perdamaian. Dan gencatan senjata yang membiarkan Hamas tetap menguasai Gaza akan menutup kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri," kata Wood."Oleh karena itu, meskipun AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina bisa hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya,” katanya, menambahkan.Lebih dari 17.000 orang Palestina tewas dan 46 ribu lainnya terluka di Gaza akibat serangan Israel. Sekitar 70% korban adalah perempuan dan anak-anak, dengan 1,8 juta warga mengungsi. Perang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 warga Israel. Gencatan senjata sepekan memungkinkan pembebasan 100 sandera dan bantuan kemanusiaan. Setelah gencatan berakhir pada 1 Desember, bantuan berkurang dan serangan Israel dilanjutkan di Gaza.