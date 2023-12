Erdogan: DK PBB Telah Menjadi 'Dewan Perlindungan Israel', Perlu Reformasi

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Minggu (10/12) bahwa Dewan Keamanan PBB DK PBB telah menjadi “dewan perlindungan Zionis Israel” dalam dua bulan terakhir, menambahkan bahwa dewan tersebut memerlukan reformasi menyusul veto AS yang menghalangi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, meskipun ada mayoritas suara mendukung.

Presiden Turki mengatakan dunia ini "lebih besar dari 5 anggota veto" dan bahwa dunia yang berbeda mungkin terjadi "tanpa Amerika".“Sejak 7 Oktober, dewan keamanan telah menjadi dewan perlindungan dan pertahanan Israel,” kata Erdogan pada konvensi hak asasi manusia di Istanbul, seraya menambahkan bahwa “setiap hari Deklarasi Hak Asasi Manusia dilanggar di Gaza.”Dari 15 anggota dewan, 13 orang memberikan suara mendukung, Inggris abstain, sementara Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menentang resolusi tersebut. Pertemuan ini terjadi ketika empat rancangan sebelumnya telah ditolak oleh Dewan Keamanan.Erdogan menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara anggota yang menolak gencatan senjata, dan bertanya, "Apakah ini keadilan?...[DK PBB] perlu direformasi."“Dunia ini lebih besar dari lima,” tambahnya, mengacu pada lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.“Dunia lain mungkin terjadi, tapi tanpa Amerika,” lanjut Presiden Turki.“Amerika Serikat mendukung Zionis Israel dengan uang dan peralatan militernya. Hei, Amerika! Berapa banyak yang akan Anda bayar untuk itu?”Mengomentari veto tersebut, wakil perwakilan AS di PBB, Robert Wood, mengatakan resolusi tersebut "tidak sesuai dengan kenyataan" dan "tidak akan memberikan dampak positif di lapangan."Sementara itu, dia membela langkah tunggal resolusi tersebut dan menyerang para pendukung resolusi tersebut, mengkritik mereka karena "tergesa-gesa" dan tidak mengubah seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat.Wood menjelaskan bahwa keputusan AS untuk membatalkan resolusi tersebut karena resolusi tersebut masih "[berisi] seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat... hal ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober."Hak veto AS muncul setelah Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas akibat perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah meningkat menjadi 17.487 martir, lebih dari 70% di antaranya adalah anak-anak dan wanita, dengan 56.400 warga terluka dengan berbagai luka sejak 7 Oktober.Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menggambarkan situasi di Gaza awal pekan ini sebagai situasi kemanusiaan yang “apokaliptik”, dan menekankan tingginya risiko kekejaman yang dilakukan oleh Zionis “Israel”.“Warga sipil di Gaza terus menerus dibombardir oleh Israel dan dihukum secara kolektif – menderita kematian, pengepungan, kehancuran dan perampasan kebutuhan paling penting manusia seperti makanan, air, pasokan medis yang menyelamatkan nyawa dan kebutuhan penting lainnya dalam skala besar,” katanya. dalam konferensi pers.“Warga Palestina di Gaza hidup dalam kengerian yang semakin mendalam,” kata Turk, setelah mengutip rekan-rekannya yang melihat negara Gaza sebagai “apokaliptik”.Pekerja magang di Gedung Putih menyerukan diakhirinya 'genosida' di GazaSebaliknya, dua hari sebelumnya, sekelompok pekerja magang di Gedung Putih, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, mendesak pemerintah untuk mendorong gencatan senjata permanen di Gaza.Surat tersebut, yang didukung oleh lebih dari 40 pekerja magang sejak masa jabatan Musim Gugur 2023 yang bekerja di Gedung Putih dan kantor eksekutif, menuduh Biden mengabaikan “permohonan rakyat Amerika,” yang secara khusus menggambarkan perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza sebagai “genosida terhadap rakyat Palestina.”[IT/r]