Spanyol, Irlandia, Belgia dan Malta Mendesak Seruan Gencatan Senjata Gaza di KTT UE

European Union flags

IslamTimes - Setelah AS memveto resolusi DK PBB yang mendukung gencatan senjata di Gaza, empat negara UE mendesak para pemimpin UE untuk mempertimbangkan situasi di Gaza pada pertemuan puncak mendatang.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada ketua KTT UE, Spanyol, Irlandia, Belgia, dan Malta menyerukan para pemimpin UE untuk membahas situasi di Gaza selama pertemuan puncak mendatang pada 14-15 Desember di Brussels.Para pemimpin keempat negara ini menganjurkan seruan bersama untuk gencatan senjata kemanusiaan yang langgeng guna mengakhiri perang.Agenda KTT yang lebih luas mencakup diskusi mengenai dukungan terhadap Ukraina, merevisi anggaran jangka panjang UE, dan mengatasi situasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah.Surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Eropa Charles Michel, yang memimpin KTT Uni Eropa, menekankan keseriusan perang di Gaza dan kemungkinan perang menyebar ke seluruh wilayah.Menurut surat yang ditinjau oleh Reuters, Spanyol, Irlandia, Belgia, dan Malta mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk secara kolektif mengambil sikap bersatu, dan segera menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang langgeng di Gaza yang akan mengakhiri permusuhan.Jumlah dari kampanye pengeboman di #Gaza hampir sama dengan jumlah yang kita lihat dalam kampanye pengeboman #AS dan #Inggris di kota-kota #Jerman pada #Perang Dunia II, meskipun pendudukan Israel memiliki senjata yang jauh lebih canggih dan tepat untuk mencegah kehancuran semacam itu.# Genosida Palestina… pic.twitter.com/NY2Ltrnckf— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 7 Desember 2023Surat tersebut menekankan perlunya tindakan segera untuk melindungi warga sipil di Gaza. Keempat negara tersebut, yang sangat kritis terhadap tindakan Zionis “Israel” dalam perang tersebut, juga menganjurkan agar segera diadakannya “konferensi perdamaian internasional” mengenai Gaza untuk membahas pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Zionis “Israel”.Selain itu, keempat negara tersebut menekankan bahwa untuk mencegah kekerasan menyebar ke Tepi Barat, aset para pemukim Israel yang melakukan kekerasan dan menyerang komunitas pengungsi Palestina harus dibekukan.Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat pada hari Jumat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza, dan “secara diplomatis” melindungi sekutunya.Wakil perwakilan AS di PBB, Robert Wood, mengatakan resolusi tersebut "berbeda dari kenyataan" dan "tidak akan memberikan dampak positif di lapangan."AS memiliki sejarah panjang dalam menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi apa pun yang dapat merugikan pendudukan Zionis Israel.Berikut beberapa insiden tersebut.#Palestina #Lebanon pic.twitter.com/fK9GmYpoUY— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 9 Desember 2023Tiga belas anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan melalui UEA, dan Inggris abstain. Pemungutan suara tersebut dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan Pasal 99 piagam PBB pada hari Rabu.“Uni Emirat Arab sangat kecewa,” kata perwakilan UEA yang mensponsori resolusi yang menyerukan gencatan senjata.Sebagai tanggapan, bersembunyi di balik dukungan AS, duta besar pendudukan Zionis Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Washington dan Presiden AS Joe Biden karena telah memveto resolusi tersebut.“Saya berterima kasih kepada Amerika Serikat dan Presiden Biden karena berdiri teguh di sisi kita, hari ini dan menunjukkan kepemimpinan dan nilai-nilai mereka,” tulisnya di X.Namun, setelah AS memveto rancangan resolusi tersebut, Direktur Human Rights Watch PBB, Louis Charbonneau, menekankan bahwa “dengan terus memberikan senjata dan perlindungan diplomatik kepada Israel saat mereka melakukan kekejaman, termasuk menghukum secara kolektif penduduk sipil Palestina di negara-negara tersebut.” Gaza, AS berisiko terlibat dalam kejahatan perang.”Wakil utusan Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengindikasikan bahwa dengan menghalangi seruan gencatan senjata, Amerika Serikat menandatangani hukuman mati bagi ribuan orang.“Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah Timur Tengah,” kata Polyanskiy dalam pertemuan DK PBB mengenai situasi di Gaza.[IT/r]