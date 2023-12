Pada Hari ke-65 Agresi Israel, Korban Jiwa di Gaza Mencapai 18.000 Jiwa

Palestinians mourn their relative killed in an Israeli bombardment of the Gaza Strip

Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza melaporkan jumlah korban tragis 17.997 orang syahid dan 42.229 orang luka-luka akibat agresi Zionis Israel yang berlangsung selama 65 hari.Juru bicara Kementerian, Ashraf Al-Qudra, mengungkapkan bahwa dalam beberapa jam terakhir saja, pasukan pendudukan melancarkan 21 pembantaian yang mengerikan, yang mengakibatkan pemusnahan seluruh keluarga.Al-Qudra juga menyoroti insiden menyedihkan di Rumah Sakit Martir Kamal Adwan di Jalur Gaza utara, di mana pasukan pendudukan mengebom fasilitas tersebut, yang menyebabkan hilangnya dua pasien secara tragis dan melukai puluhan lainnya. Kekerasan yang terus berlanjut ini terjadi berkat dukungan nyata dari AS dan negara-negara Eropa.Menurutnya, 297 orang syahid dan 449 orang luka-luka telah tiba di rumah sakit, sementara sejumlah besar korban masih berada di bawah reruntuhan dan di jalan.Al-Qudra menekankan bahwa pendudukan terlibat dalam kampanye genosida terhadap penduduk Jalur Gaza utara. Strategi kejam ini melibatkan membiarkan orang-orang yang terluka menderita dan mati kehabisan darah akibat pengepungan yang dilakukan dan penargetan rumah sakit yang disengaja, sehingga membuat rumah sakit tersebut tidak dapat dioperasikan. Taktik yang meresahkan ini memperburuk krisis kemanusiaan, dan semakin membahayakan kehidupan warga sipil tak berdosa yang sudah menghadapi dampak buruk dari konflik yang sedang berlangsung.Siaran pers Save The Children merujuk pada peringatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): kerusakan parah pada sistem layanan kesehatan, air, dan sanitasi dapat menyebabkan lebih banyak kematian akibat penyakit dibandingkan akibat pemboman di #Gaza.Setelah mengalami pemboman tanpa henti selama dua bulan, bersama… pic.twitter.com/IhAHtgeyDa— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 9 Desember 2023Situasi kesehatan di Jalur Gaza selatan telah mencapai kondisi bencana, menurut Kementerian Kesehatan. Tim medis sedang berjuang untuk mempertahankan kendali di tengah banyaknya orang yang terluka. Situasi yang mengerikan ini diperparah dengan kurangnya kemampuan terapeutik dan klinis, sehingga semakin menghambat kemampuan untuk memberikan perawatan medis yang memadai bagi mereka yang membutuhkan. Kombinasi antara banyaknya pasien yang masuk dan terbatasnya sumber daya menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan bantuan dan dukungan internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin meningkat di kawasan ini.Kementerian menyoroti isu yang sedang berlangsung mengenai pendudukan yang menahan 36 petugas kesehatan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mohammad Abu Salamiya, Direktur Jenderal Kompleks Medis Al-Shifa, termasuk di antara mereka yang ditahan. Penahanan yang tidak adil terhadap para profesional medis ini memperburuk tantangan yang dihadapi oleh sistem layanan kesehatan. Kementerian juga mencatat bahwa penargetan infrastruktur medis yang disengaja telah mengakibatkan hilangnya 296 petugas kesehatan dan ratusan lainnya luka-luka. Situasi serius ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan perhatian internasional untuk mengatasi pelanggaran terhadap petugas layanan kesehatan dan dampak buruknya terhadap kemampuan layanan kesehatan di kawasan ini.Juru bicara Kementerian menyerukan komunitas global, mendesak masyarakat bebas di seluruh dunia untuk segera mengambil tindakan dan memberikan tekanan pada pemerintah masing-masing untuk menghentikan agresi yang sedang berlangsung. Selain itu, juru bicara tersebut mengimbau lembaga-lembaga kemanusiaan dan serikat kesehatan di seluruh dunia untuk mengutuk kejahatan pendudukan yang menargetkan sistem kesehatan di Jalur Gaza. Permohonan ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan intervensi internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan, melindungi infrastruktur layanan kesehatan, dan menjamin kesejahteraan penduduk sipil di wilayah yang terkena dampak.[IT/r]