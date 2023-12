Pejabat PBB: “Israel” Berusaha Memaksa Warga Gaza Masuk Mesir

Israel is trying to force Gazans into Egypt

IslamTimes - Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] sedang mempersiapkan pengusiran massal warga Palestina ke Mesir dan menciptakan kondisi yang membuat mereka tidak mungkin kembali ke rumah mereka yang hancur di Gaza, kata kepala badan pengungsi Palestina di PBB.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara anggota, termasuk AS, dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Gaza keluar dari Jalur Gaza,” tulis kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) Philippe Lazzarini pada hari Sabtu (9/12) di sebuah opini Los Angeles Times. “Tetapi perkembangan yang kita saksikan menunjukkan adanya upaya untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir, terlepas dari apakah mereka tinggal di sana atau dimukimkan kembali di tempat lain.”Seorang juru bicara Kementerian Perang Zionis “Israel” membantah tuduhan Lazzarini, dan mengatakan Tel Aviv tidak pernah memiliki rencana untuk mendorong warga Gaza ke Mesir. Namun, dua anggota parlemen Zionis “Israel” menulis bulan lalu di kolom opini Wall Street Journal bahwa mereka ingin melihat negara-negara di seluruh dunia menyambut pengungsi Gaza yang memilih untuk pindah.Agresi Zionis “Israel” telah memaksa lebih dari 1,8 juta warga Gaza meninggalkan rumah mereka, yang merupakan pengungsian paksa terbesar yang dialami warga Palestina sejak tahun 1948, kata Lazzarini.Korban warga Palestina termasuk lebih dari 270 orang yang berlindung di fasilitas UNRWA pada saat mereka terbunuh. Lazzarini mengatakan banyak dari tempat perlindungan tersebut berada di wilayah tengah dan selatan Gaza yang dianggap lebih aman dibandingkan wilayah utara, yang menjadi fokus utama kampanye pemboman Israel. “Kenyataan yang menyedihkan adalah warga Gaza tidak aman di mana pun: tidak di rumah, tidak di rumah sakit, tidak di bawah bendera PBB, tidak di utara, tengah, atau selatan,” tambahnya.Para penyintas kini terkepung dan bersembunyi di “daerah kecil” di Gaza selatan, dekat perbatasan Mesir, kata Lazzarini. Banyak orang hanya mempunyai satu pilihan: meninggalkan daerah kantong Palestina.“Dilihat dari diskusi kebijakan dan kemanusiaan yang sedang berlangsung, sulit dipercaya bahwa warga Palestina di Gaza yang mengungsi hari ini akan diizinkan – atau bahkan bersedia – untuk kembali ke rumah mereka yang hancur dalam waktu dekat,” kata pejabat PBB tersebut.Resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan menjadi perantara gencatan senjata di Gaza diveto oleh AS pada hari Jumat. Pemerintahan Presiden Joe Biden mengklaim bahwa AS melakukan lebih banyak upaya dibandingkan negara lain dalam membantu warga sipil di Gaza, namun juga membantu upaya perang Zionis “Israel”. Jajak pendapat CBS News yang dirilis pada hari Minggu menemukan bahwa hanya 20% warga Amerika yang percaya bahwa Biden lebih mungkin mewujudkan penyelesaian konflik secara damai.“Pemboman dan pengepungan yang ketat sekali lagi menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup,” kata Lazzarini. “Perampasan bantuan kemanusiaan adalah kunci dari rencana ini. Setelah kehancuran di utara, kehancuran di selatan terus berlanjut, kecuali kali ini, orang-orang tidak punya tempat tujuan.”Entitas tersebut melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina di wilayah tersebut melancarkan Operasi Banjir al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Zionis “Israel” selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.Agresi Zionis “Israel” sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 18.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 49.000 orang juga terluka.[IT/r]