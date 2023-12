Laporan: Banyak Negara Menimbun Emas

Stockpiling Gold

IslamTimes - Bank-bank sentral terus melakukan pembelian emas secara besar-besaran, dengan laporan pembelian bersih bulanan sebesar 42 ton pada bulan Oktober, ungkap Dewan Emas Dunia [WGC].

Menurut laporan yang diterbitkan minggu lalu, angka tersebut 41% lebih rendah dari total revisi bulan September sebesar 72 ton, namun masih 23% di atas rata-rata bulanan Januari-September sebesar 34 ton.Bank Rakyat China (PBoC) tetap menjadi pembeli emas batangan terbesar, melaporkan pembelian 23 ton emas dalam penambahan cadangan bulanannya yang ke-12 berturut-turut. Hal ini dilaporkan menjadikan pembelian bersih PBoC menjadi 204 ton pada tahun 2023, dengan cadangan keseluruhan sebesar 2,215 ton. “Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, cadangan emas yang dilaporkan masih hanya berjumlah 4% dari total cadangan internasional bank tersebut,” tulis WGC.Bank Sentral Turki juga melakukan pembelian yang signifikan selama bulan tersebut, membeli 19 ton untuk meningkatkan cadangan emas resminya [bank sentral ditambah kepemilikan Perbendaharaan] menjadi 498 ton.Di luar kedua bank tersebut, pembelian terjadi lebih sedikit, kata laporan itu. Bank Nasional Polandia dilaporkan terus menambah persediaan emasnya, membeli enam ton lagi. Kepemilikan logam kuning tersebut kini telah meningkat lebih dari 100 ton tahun ini, menjadi total 340 ton. Reserve Bank of India, Czech National Bank, National Bank of the Kyrgyz Republic, dan Qatar Central Bank merupakan pembeli signifikan lainnya pada bulan Oktober.Laporan tersebut juga mencatat bahwa pembelian emas oleh bank sentral jauh melebihi penjualan logam tersebut sepanjang tahun ini.“Bahkan sebelum pembelian bersih pada bulan Oktober, kami mencatat bahwa tahun 2023 kemungkinan akan menjadi tahun pembelian bank sentral yang sangat besar. Setelah memulai kuartal keempat dengan positif, permintaan bank sentral tahun ini tampaknya akan meningkat lebih tinggi lagi,” simpul WGC.[IT/r]