Ukraine’s conflict with Russia

IslamTimes - Masyarakat Amerika semakin menentang pendanaan konflik Ukraina dengan Rusia, berdasarkan dua jajak pendapat baru-baru ini. Perpecahan partisan juga berdampak serius pada sikap terhadap pemberian bantuan di AS.

Dalam survei yang dilakukan oleh The Financial Times dan sekolah bisnis Michigan Ross, 48% warga Amerika mengatakan mereka yakin negara mereka mengeluarkan terlalu banyak dana untuk bantuan militer dan keuangan ke Kiev. Hanya 27% yang mengatakan jumlah tersebut tepat, dan 11% yakin belanja AS tidak cukup. Surat kabar Inggris melaporkan hasilnya pada hari Minggu (10/12).Para pemilih dari Partai Republik adalah kelompok yang paling mungkin mengatakan bahwa bantuan AS untuk Ukraina berlebihan, dengan 65% dari anggota Partai Republik memberikan jawaban yang sama, dibandingkan dengan 52% dari kelompok independen dan 32% dari Partai Demokrat.Pergeseran sikap ini juga tercermin dalam survei Pew mengenai isu yang sama, yang hasilnya dirilis lembaga jajak pendapat tersebut pada Jumat (8/12) lalu. Dalam studi tersebut, 31% responden mengatakan AS membelanjakan terlalu banyak, dibandingkan dengan 29% yang mendukung tingkat saat ini, 18% yang menganggapnya tidak cukup, dan 22% yang mengatakan mereka tidak yakin.Pekan lalu, para senator dari oposisi Partai Republik memblokir permintaan Gedung Putih untuk tambahan belanja keamanan luar negeri sebesar lebih dari $110 miliar, yang mana lebih dari $60 miliar dialokasikan untuk Ukraina.Pemerintahan Presiden Joe Biden berpendapat bahwa jika AS berhenti mendanai Ukraina, tentara Amerika harus melawan Rusia secara langsung. Dia bersikeras bahwa Moskow akan menyerang NATO setelah mengalahkan Ukraina, sehingga memicu teguran dari Kremlin.[IT/r]