Indonesia Tegas Dukung Palestina Pada Peringatan Deklarasi HAM PBB

Islam Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina dalam acara Peringatan 75 Tahun Deklarasi Universal HAM di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss, Senin (11/12/2023).

"Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat," kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa (12/12/2023).UNRWA adalah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. Indonesia berkomitmen melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Menurut Menlu Retno, ratifikasi konvensi tersebut akan membuat Indonesia telah meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional. Negara ini juga berkomitmen melindungi hak penyandang disabilitas dan memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas, serta mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.Selain komitmen nasional, Menlu Retno juga menyampaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan."Kami berkomitmen memperkuat kerja sama regional di bidang HAM, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-43," kata dia ketika membacakan pernyataan ASEAN.Di Jenewa, Menlu Retno dan Thant Myint-U bertemu untuk membahas isu Myanmar. Keduanya menjadi panelis dalam 'Round Table: the Future of Human Rights, Peace and Security' pada hari kedua Peringatan 75 Tahun Deklarasi HAM. Menlu Retno juga berbicara tentang situasi HAM di Palestina dan memberikan pernyataan di Global Refugees Forum pada Rabu (13/12/2023). Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 16 kepala negara/pemerintahan dan 20 pejabat setingkat menteri.