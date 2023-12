Senator Yahudi-AS: Israel Telah Kalah Perang di Mata Internasional

Islam Times - Senator AS Bernie Sanders menyebut Israel telah kalah dalam perang dengan Hamas di mata dunia. Pernyataan itu disampaikan Sanders kepada CBS News, Minggu (10/12/2023).

"Israel kalah perang dalam hal bagaimana dunia melihat situasi ini," katanya, seraya menambahkan bahwa pasukan Israel saat ini telah menghancurkan sekitar setengah dari unit pemukiman di Gaza."Saya tidak ingin ikut bertanggung jawab ketika AS memberikan PM (Benjamin) Netanyahu dana sebesar US$10 miliar lagi untuk melanjutkan kegiatan militernya," lanjut Sanders.Senator keturunan Yahudi itu berharap AS akan mendukung resolusi PBB mengenai gencatan senjata Gaza di masa depan.Menurutnya, langkah ini akan memungkinkan pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang sangat besar ke daerah kantong Palestina tersebut. Namun, Sanders mencatat bahwa ia melihat ada cara untuk memastikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut."Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukan gencatan senjata permanen dengan Hamas yang telah mengatakan sebelum tanggal 7 Oktober, dan setelah tanggal 7 Oktober, bahwa mereka ingin menghancurkan Israel. Mereka menginginkan perang permanen. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukan gencatan senjata permanen dengan sikap seperti itu," kata Sanders.AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza pada 8 Desember 2023, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab. Ini merupakan veto kedua AS sejak eskalasi konflik. Ketegangan di Timur Tengah meletus pada 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan ke Israel dari Jalur Gaza, menewaskan tentara dan menyandera beberapa orang. Hamas mengklaim serangan sebagai respons terhadap tindakan agresif Israel di Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem. Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza dan melakukan serangan di Jalur Gaza, Lebanon, dan Suriah.