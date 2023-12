AS 'Khawatir' Atas Penggunaan Fosfor Putih 'Israel' di Lebanon

Israeli’ use of white phosphorus in Lebanon

IslamTimes - Pemerintah AS pada hari Senin (11/12) mengatakan pihaknya prihatin menyusul laporan bahwa Zionis 'Israel' menggunakan bom fosfor putih buatan AS dalam serangan bulan Oktober di Lebanon Selatan.

The Washington Post melaporkan sisa-sisa bom ditemukan di sebuah desa di kawasan Bint Jbeil. Organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa serangan tersebut, yang menyebabkan sembilan warga sipil terluka, mungkin diselidiki sebagai kejahatan perang.Sejak awal perang di Gaza, Lebanon telah melaporkan bahwa militer Zionis melakukan serangan menggunakan bom fosfor putih. Menyusul laporan Washington Post, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan Gedung Putih “prihatin” mengenai laporan tersebut dan bahwa AS akan “mengajukan pertanyaan untuk mencoba mempelajari lebih lanjut.”Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga menanggapi tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa Gedung Putih khawatir dengan laporan semacam itu.Bom fosfor putih menyebabkan fosfor menyala saat bersentuhan dengan oksigen dan terus terbakar hingga habis terbakar, selama bahan tersebut tetap bersentuhan dengan oksigen.Jika terkena kulit, bahan tersebut menyebabkan luka bakar. Bom fosfor putih dianggap sebagai senjata pembakar, yang tunduk pada pembatasan berdasarkan Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu.[IT/r]